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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:43

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Причиной возгорания общежития на месторождении Боранколь могло стать короткое замыкание электропроводки

Причина пожара в двухэтажном общежитии на месторождении Боранколь устанавливается. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в электропроводке. Об этом сообщил Мурат Муханов, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото ДЧС Мангистауской области
Пламя охватило 400 квадратных метров. Общая площадь общежития 800 квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и одна единица техники, а также 11 человек личного состава и четыре единицы техники негосударственной противопожарной службы ТОО «КазМунайТениз». Причина пожара ещё устанавливается. С департамента по ЧС Мангистауской области выехала пожарная испытательная лаборатория. Предварительная причина — короткое замыкание электрической проводки, - сообщил Мурат Муханов.

Пожар был ликвидирован в 07:22.

Причиной возгорания общежития на месторождении Боранколь могло стать короткое замыкание электропроводки

- Общежитие предназначено для размещения 55 рабочих. На момент пожара в здании могло находиться 18 человек, но восемь человек работали в ночную смену. А 10 человек отдыхали. Возгорание началось в 4:45, работники в этот момент спали, но благодаря тому, что сработала пожарная сигнализация, восемь человек успели эвакуироваться. А двое, к сожалению, погибли, - отметил Мурат Муханов.


Здание общежития 2000 года постройки, оно возведено из лёгких металлических конструкций.

- В рамках дознания будет выясняться, из каких материалов была сделана обшивка помещения, - сообщил Мурат Муханов.

Напомним, пострадавшие на месторождении Боранколь выпрыгивали из окон горящего общежития. Два человека при пожаре погибли.



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Комментарии ( 1 )

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илидия (Посетители) Сегодня, 16:46
Глядя на останки этого древнего барака всем понятна причина возгорания. К работникам нужно относится , как к людям, а не как к скоту!!Жаль, нет у нас грамотных и честных общественных организаций, которые помогли бы пострадавшим оставить без штанов эту " компанию" и ее владельцев( название и имена которых, кстати, так и не назвали).
 
 

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