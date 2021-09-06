Причиной возгорания общежития на месторождении Боранколь могло стать короткое замыкание электропроводки

- Общежитие предназначено для размещения 55 рабочих. На момент пожара в здании могло находиться 18 человек, но восемь человек работали в ночную смену. А 10 человек отдыхали. Возгорание началось в 4:45, работники в этот момент спали, но благодаря тому, что сработала пожарная сигнализация, восемь человек успели эвакуироваться. А двое, к сожалению, погибли, - отметил Мурат Муханов.

Пламя охватило 400 квадратных метров. Общая площадь общежития 800 квадратных метров.- В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и одна единица техники, а также 11 человек личного состава и четыре единицы техники негосударственной противопожарной службы ТОО «КазМунайТениз». Причина пожара ещё устанавливается. С департамента по ЧС Мангистауской области выехала пожарная испытательная лаборатория. Предварительная причина — короткое замыкание электрической проводки, - сообщил Мурат Муханов.Пожар был ликвидирован в 07:22.Здание общежития 2000 года постройки, оно возведено из лёгких металлических конструкций.- В рамках дознания будет выясняться, из каких материалов была сделана обшивка помещения, - сообщил Мурат Муханов.Напомним, пострадавшие на месторождении Боранколь выпрыгивали из окон горящего общежития. Два человека при пожаре погибли