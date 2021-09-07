В сети появилось видео пожара в общежитии на месторождении Боранколь

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Видео пожара в общежитии на месторождении Боранколь опубликовали в социальной сети.
Напомним, пострадавшие на месторождении Боранколь выпрыгивали из окон горящего общежития. Два человека при пожаре погибли.
Причиной возгорания общежития на месторождении Боранколь могло стать короткое замыкание электропроводки.
Напомним, пострадавшие на месторождении Боранколь выпрыгивали из окон горящего общежития. Два человека при пожаре погибли.
Причиной возгорания общежития на месторождении Боранколь могло стать короткое замыкание электропроводки.
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