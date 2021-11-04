Полицейский автомобиль попал в аварию в Мангистау

Фото очевидцев

Сегодня, 4 ноября, в 11:00 на пульт дежурного «102» отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о дорожно-транспортном происшествие в селе Мангистау-4.



- Водитель автотранспорта «Lada Largus» не уступил дорогу движущемуся по главной дороге служебному автомобилю полицейскому «УАЗ» и совершил столкновение. Пострадавший был доставлен в областную больницу. После медицинской помощи был отпущен домой, - рассказали в полиции региона.



По данным полиции, на водителя «Lada Largus» составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.