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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 1245

Полицейский автомобиль попал в аварию в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 ноября, в селе Мангистау-4. Пострадавший был доставлен в областную больницу. После медицинской помощи был отпущен домой. Об этом рассказали в полиции региона.

Фото очевидцев
Сегодня, 4 ноября, в 11:00 на пульт дежурного «102» отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о дорожно-транспортном происшествие в селе Мангистау-4.

- Водитель автотранспорта «Lada Largus» не уступил дорогу движущемуся по главной дороге служебному автомобилю полицейскому «УАЗ» и совершил столкновение. Пострадавший был доставлен в областную больницу. После медицинской помощи был отпущен домой, - рассказали в полиции региона.

По данным полиции, на водителя «Lada Largus» составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.



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Комментарии ( 3 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 17:15
А кто пострадавший-то в ДТП?
Автор, главных движущихся автомобилей НЕ БЫВАЕТ!
 
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  • Ирон
 Мaрат (Посетители) Сегодня, 16:28
12-й регион,

Как они себя любят lol

Главный движущийся автомобиль полицейского... ппц
 
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  • Ирон
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:27
...не уступил дорогу главному движущемуся служебному автомобилю полицейского...

Ух тыыыы! Главный движущийся служебный автомобиль полицейского! О как! bravo
Может всё-таки: не уступил дорогу служебному автомобилю полицейского, движущемуся по главной дороге?
 
 

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