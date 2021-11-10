Смертельная авария в Актау: Момент ДТП попал на видео

Кадр видео
По кадрам видео видно, как водитель «Mercedes-Benz» собирается совершать поворот. В это время на большой скорости по дороге движется «Toyota Corolla», которая таранит «Mercedes-Benz». От удара «Toyota Corolla» переворачивается и загорается.
Напомним, ДТП произошло 8 ноября между 17 и 18 микрорайонами. От сильного удара водитель и пассажир «Мерседеса» вылетели из авто. От полученных травм мужчина и женщина скончались до приезда скорой помощи.
Позже о состоянии пострадавшего в аварии рассказали врачи.
Напомним, ДТП произошло 8 ноября между 17 и 18 микрорайонами. От сильного удара водитель и пассажир «Мерседеса» вылетели из авто. От полученных травм мужчина и женщина скончались до приезда скорой помощи.
Позже о состоянии пострадавшего в аварии рассказали врачи.