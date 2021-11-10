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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 3306

Смертельная авария в Актау: Момент ДТП попал на видео

Момент смертельного ДТП сняла камера наружного наблюдения.

Кадр видео
По кадрам видео видно, как водитель «Mercedes-Benz» собирается совершать поворот. В это время на большой скорости по дороге движется «Toyota Corolla», которая таранит «Mercedes-Benz». От удара «Toyota Corolla» переворачивается и загорается.

Напомним, ДТП произошло 8 ноября между 17 и 18 микрорайонами. От сильного удара водитель и пассажир «Мерседеса» вылетели из авто. От полученных травм мужчина и женщина скончались до приезда скорой помощи.

Позже о состоянии пострадавшего в аварии рассказали врачи.




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Комментарии ( 10 )

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diger (Посетители) Сегодня, 13:07
Не внимательность на дороге, спешка, возможно даже и телефон(часто вижу, очень часто говорящих) , привела к трагедии. Жесть... Один неверный шаг...
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:05
Добрыня,
Вы что то путаете.на королева все выжили .это 2 человека водитель и пассажиров мерседес.царствия им небесного.и вобше отключить бы комнтарии. А то буду весь мусор сюда приплетать
 
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ksero (Посетители) Сегодня, 11:57
Один летун, другой проскочун, да еще и не пристегнутый. Вот и результат
 
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  • diger
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 11:50
Автор, «Mercedes-Benz» НЕ собирается совершать поворот, а совершает поворот.
А если бы собирался, то остановился на перекрестке и уступил бы "Королле", которая двигалась прямо, и не важно с какой скоростью.
И все были бы живы...
 
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русалка (Посетители) Сегодня, 11:10
Добрыня,

блин вы для начала узнайте правду!
вообще недостовернная информация у вас!
ей не 28 было и не на королле она была..
 
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  • русалка
 Empro (Посетители) Сегодня, 11:04
Когда там поставят скоростомеры?
Видеоконтроль? Все же знают, что там никто 60 не ездит, а летают 80-100...
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 10:37
Добрыня, ужасная трагедия, она тоже скончалась?
 
-1
  • русалка
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  • Око
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 10:32
за рулем короллы была девушка 28 лет, двое маленьких детей остались без матери. куда торопилась?
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 10:05
Виновны оба, на мой взгляд... Королла неслась как на пожар, с явным превышением скорости, а Мерседес полностью проигнорировал требования уступить дорогу транспорту, едущему прямо.
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 09:51
Вот и подробности, все начали делать свои выводы кто прав, а кто нет, но надо ждать полную версию аварии. Все таки королла врезалась, а мерс не уступил при повороте? Жаль погибших, соболезную
 
 

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