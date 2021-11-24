«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.73 KZT
  • €1 = 481.6 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:45

Просмотров: 785

Короткое замыкание электропроводки: произошел второй пожар за день в многоэтажке в Актау

На этот раз угроза жизни людям также была предотвращена благодаря оперативным действиям спасателей, передает пресс-служба ДЧС региона.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Короткое замыкание электропроводки произошло сегодня вечером, 24 ноября, в 19:33, на крыше 11-этажного многоквартирного жилого дома №35 в 12 микрорайоне.

Жертв и пострадавших нет.

Горение ликвидировано в 20:00.

- В связи с оперативными и слаженными действиями спасателей силы и средства прибыли своевременно. Следует отметить, что это уже второй случай за день, который происходит в жилом доме высокой этажности. Необходимо отметить, что и в первом, и во втором случаях угроза жизни людям была предотвращена, - сообщили в ведомстве.


ДЧС Мангистауской области ещё раз напоминает о соблюдении элементарных требований правил пожарной безопасности.

Напомним, пожар в квартире высотного дома №8 в 28 микрорайоне вызвал неисправный электроудлинитель.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика