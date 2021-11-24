Короткое замыкание электропроводки: произошел второй пожар за день в многоэтажке в Актау

- В связи с оперативными и слаженными действиями спасателей силы и средства прибыли своевременно. Следует отметить, что это уже второй случай за день, который происходит в жилом доме высокой этажности. Необходимо отметить, что и в первом, и во втором случаях угроза жизни людям была предотвращена, - сообщили в ведомстве.

Короткое замыкание электропроводки произошло сегодня вечером, 24 ноября, в 19:33, на крыше 11-этажного многоквартирного жилого дома №35 в 12 микрорайоне.Жертв и пострадавших нет.Горение ликвидировано в 20:00.ДЧС Мангистауской области ещё раз напоминает о соблюдении элементарных требований правил пожарной безопасности.Напомним, пожар в квартире высотного дома №8 в 28 микрорайоне вызвал неисправный электроудлинитель.