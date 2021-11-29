Убийство в Актау: Стрелявшим в мужчину в 5 микрорайоне средь бела дня вынесли приговор

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В суде было установлено, что двое мужчин встретились в 5 микрорайоне у 21 дома в Актау для решения вопроса о возврате суммы долга между ними. Один из них заранее пришёл на встречу с вооружённой группой лиц. Во время беседы произошли разногласия.
- В результате осужденный Б. умышленно стрелял погибшему А. в грудь, после чего трое пришедших на встречу скрылись с места происшествия. В результате от полученных тяжких телесных повреждений А. скончался в Мангистауской областной больнице, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе областного суда.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области стрелявший признан виновным по пунктам 6 и 9 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство), ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Пришедшие вместе с ним на разборки мужчины также признаны виновными по пункту 2 части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство). Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года восемь месяцев.
- С осужденных совместно взыскано 2 435 000 тенге имущественного вреда семье потерпевшего и 15 000 000 тенге морального вреда. На приговор суда подсудимые подали апелляционную жалобу, просили отменить его и направить дело на повторное расследование. Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, признала обоснованным обвинительный приговор, назначенный судом первой инстанции, ввиду отсутствия вновь открывшихся обстоятельств и отсутствия оснований для изменения или отмены приговора, - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, жители Актау сообщили о выстрелах в 5 микрорайоне Актау. По неофициальным данным, стреляли в одного из криминальных авторитетов, который имел отношение к организованной преступной группировке «Четыре брата». В результате от полученных ран мужчина скончался в больнице.
- В результате осужденный Б. умышленно стрелял погибшему А. в грудь, после чего трое пришедших на встречу скрылись с места происшествия. В результате от полученных тяжких телесных повреждений А. скончался в Мангистауской областной больнице, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе областного суда.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области стрелявший признан виновным по пунктам 6 и 9 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство), ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Пришедшие вместе с ним на разборки мужчины также признаны виновными по пункту 2 части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство). Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года восемь месяцев.
- С осужденных совместно взыскано 2 435 000 тенге имущественного вреда семье потерпевшего и 15 000 000 тенге морального вреда. На приговор суда подсудимые подали апелляционную жалобу, просили отменить его и направить дело на повторное расследование. Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, признала обоснованным обвинительный приговор, назначенный судом первой инстанции, ввиду отсутствия вновь открывшихся обстоятельств и отсутствия оснований для изменения или отмены приговора, - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, жители Актау сообщили о выстрелах в 5 микрорайоне Актау. По неофициальным данным, стреляли в одного из криминальных авторитетов, который имел отношение к организованной преступной группировке «Четыре брата». В результате от полученных ран мужчина скончался в больнице.