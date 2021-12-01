Сбил пешехода на «зебре» в Актау: Полиция составила протокол на водителя

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Информация о наезде на пешехода поступила на пульт дежурного «102» сегодня, 1 декабря, в 13:30.
Две пострадавшие несовершеннолетние девочки 2009 года рождения были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой.
В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворён на штрафную стоянку.
Напомним, наезд на пешехода попал в объектив видеорегистратора.
Для справки:
Часть 1 статьи 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2 статьи 610 КоАП РК - То же действие, повлёкшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3 статьи 610 КоАП РК - Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Две пострадавшие несовершеннолетние девочки 2009 года рождения были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой.
В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворён на штрафную стоянку.
Напомним, наезд на пешехода попал в объектив видеорегистратора.
Для справки:
Часть 1 статьи 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2 статьи 610 КоАП РК - То же действие, повлёкшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3 статьи 610 КоАП РК - Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
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