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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:12

Просмотров: 892

Сбил пешехода на «зебре» в Актау: Полиция составила протокол на водителя

На водителя составлен административный протокол, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Информация о наезде на пешехода поступила на пульт дежурного «102» сегодня, 1 декабря, в 13:30.

Две пострадавшие несовершеннолетние девочки 2009 года рождения были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой.

В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворён на штрафную стоянку.

Напомним, наезд на пешехода попал в объектив видеорегистратора.

Для справки:

Часть 1 статьи 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Часть 2 статьи 610 КоАП РК - То же действие, повлёкшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Часть 3 статьи 610 КоАП РК - Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.



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