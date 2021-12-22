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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:36

Просмотров: 1464

Смерть матери с ребёнком в ДТП в Актау: была ли трезвой водитель?

Информацию о результатах экспертизы на трезвость женщины-водителя, совершившей наезд на мать и пятилетнего ребенка, в департаменте полиции региона не предоставляют.

Кадр видео
В ведомстве сообщили, что на данный момент ведётся следствие.

Информация о состоянии трезвости водителя не подлежит разглашению согласно статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК (Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц).

От редакции:

Неофициальные источники ранее сообщали редакции, что водитель была в трезвом состоянии, но официального подтверждения этой информации пока нет. Данная экспертиза с участниками ДТП проводится в первую очередь и результаты ее получают одномоментно. Завуалированность данной информации порождает неоднозначное трактование хода расследования у горожан.

Напомним, 29-летнюю женщину с 5-летним ребёнком сбили на пешеходном переходе между 16 и 19 микрорайонами. Женщина скончалась на месте трагедии, а девочка в детской областной больнице.

Позже выяснилось, что за рулём автомашины была женщина.



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Комментарии ( 2 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:14
Знаете тёмные игры наших в кавычках местных следаков они же с большой натяжкой следователи как они далеки от знаменитого Пинкертона, Шерлока Холмса, Агаты Кристи,. Мегре,. Пуаро у них только хорошо получается это как гадания на ромашке...типа любит не любит...к сердцу прижмёт...или далеко пошлет...и сейчас не важно в каком состоянии находилась эта неадекватная особа женского пола..косая, бухая, обкуренная или безмозгов....самое ужасное,что она по своей тупости и дурости совершила так эта лишила жизни простых людей!!! И как она после этого будет продолжать жить??? Лишила жизни матери и ребёнка. Да она до конца своих несчастных лет жизни уже не отмоется и это будет преследовать её по всюду!!!
 
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watlow (Посетители) Сегодня, 16:39
Ну и что это было?
Новость ради новости.
 
 

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