Смерть матери с ребёнком в ДТП в Актау: была ли трезвой водитель?

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В ведомстве сообщили, что на данный момент ведётся следствие.
Информация о состоянии трезвости водителя не подлежит разглашению согласно статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК (Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц).
От редакции:
Неофициальные источники ранее сообщали редакции, что водитель была в трезвом состоянии, но официального подтверждения этой информации пока нет. Данная экспертиза с участниками ДТП проводится в первую очередь и результаты ее получают одномоментно. Завуалированность данной информации порождает неоднозначное трактование хода расследования у горожан.
Напомним, 29-летнюю женщину с 5-летним ребёнком сбили на пешеходном переходе между 16 и 19 микрорайонами. Женщина скончалась на месте трагедии, а девочка в детской областной больнице.
Позже выяснилось, что за рулём автомашины была женщина.
Информация о состоянии трезвости водителя не подлежит разглашению согласно статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК (Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц).
От редакции:
Неофициальные источники ранее сообщали редакции, что водитель была в трезвом состоянии, но официального подтверждения этой информации пока нет. Данная экспертиза с участниками ДТП проводится в первую очередь и результаты ее получают одномоментно. Завуалированность данной информации порождает неоднозначное трактование хода расследования у горожан.
Напомним, 29-летнюю женщину с 5-летним ребёнком сбили на пешеходном переходе между 16 и 19 микрорайонами. Женщина скончалась на месте трагедии, а девочка в детской областной больнице.
Позже выяснилось, что за рулём автомашины была женщина.