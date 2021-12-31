Спасатели рассказали подробности пожара на трассе Актау-Форт-Шевченко

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В ведомстве рассказали, что возгорание автомобиля Toyota Hilux произошло на 35 км от посёлка Акшукур в Тупкараганском районе.
- Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 19:35. В тушении пожара участвовали шесть человек и одна единица техники, - рассказали в пресс-службе департамента.
Горящий автомобиль сняли на видео на трассе Актау-Форт-Шевченко.
- Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 19:35. В тушении пожара участвовали шесть человек и одна единица техники, - рассказали в пресс-службе департамента.
Горящий автомобиль сняли на видео на трассе Актау-Форт-Шевченко.
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