Полиция занялась проверкой наркопритона в квартире многоэтажки в Актау, о котором сообщили жильцы дома

Фото предоставили жители дома №31
Полиция будет принимать меры по недопущению беспорядка и неудобства для жителей третьего этажа высотного дома №31 в 12 микрорайоне.
По факту обнаружения трупа в ведомстве сообщили, что 18 декабря 2021 года примерно в 00:20 на пульт «102» центра оперативного управления поступала информация о том, что в подъезде дома был обнаружен труп мужчины.
Напомним, наркопритон пугает жителей многоэтажки.
По факту обнаружения трупа в ведомстве сообщили, что 18 декабря 2021 года примерно в 00:20 на пульт «102» центра оперативного управления поступала информация о том, что в подъезде дома был обнаружен труп мужчины.
- По приезду следственно-оперативной группы данный факт подтвердился, и установлена личность 37-летнего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование, - подытожили в ведомстве.
Напомним, наркопритон пугает жителей многоэтажки.
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