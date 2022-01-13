«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Января
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.78 KZT
  • €1 = 493.08 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 00:48

Просмотров: 2111

Умерла пострадавшая в ДТП в Актау журналистка Екатерина Панасян

Пострадавшая в результате наезда автомобиля Екатерина Панасян находилась в коме больше месяца.

Фото с личной страницы Екатерины Панасян в Instagram
Родственники Екатерины Панасян, которую сбила машина на тротуаре в 12 микрорайоне Актау, сообщили о ее смерти.

- 12 января 2022 года перестало биться сердце нашей Катюши, - написали родные девушки в социальных сетях.

Напомним, Екатерина Панасян 2 декабря пострадала в результате ДТП в 12 микрорайоне. Ее сбил автомобиль марки Toyota Sienna. Сначала водитель иномарки въехал через бордюр на тротуар, а затем сбил девушку. Другие люди, которые шли в этот момент по тротуару, успели отскочить в сторону и не пострадали.

Врачи оценивали состояние Екатерины как крайне тяжелое. Спустя больше месяца с момента ДТП Екатерина Панасян скончалась.

Екатерине было 28 лет, она работала журналистом, занималась волонтерством. У нее остались муж и двухлетняя дочь.

Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования семье Екатерины Панасян.

Надеемся, что департамент полиции Мангистауской области проведет тщательное и беспристрастное расследование в отношении виновника трагедии.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кинст (Посетители) Сегодня, 05:07
Соболезнования. Также надеюсь, что дело о ДТП переквалифицируют на дело с более тяжкими последствиями
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 02:19
Мои соболезнования семьи и близким.
Надеюсь виновных накажут!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 14679677
  • Кинст
 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 01:28
Мои соболезнования семье и близким. Очень жаль что не получилось выкарабкаться.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика