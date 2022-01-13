Умерла пострадавшая в ДТП в Актау журналистка Екатерина Панасян

Фото с личной страницы Екатерины Панасян в Instagram
Родственники Екатерины Панасян, которую сбила машина на тротуаре в 12 микрорайоне Актау, сообщили о ее смерти.
- 12 января 2022 года перестало биться сердце нашей Катюши, - написали родные девушки в социальных сетях.
Напомним, Екатерина Панасян 2 декабря пострадала в результате ДТП в 12 микрорайоне. Ее сбил автомобиль марки Toyota Sienna. Сначала водитель иномарки въехал через бордюр на тротуар, а затем сбил девушку. Другие люди, которые шли в этот момент по тротуару, успели отскочить в сторону и не пострадали.
Врачи оценивали состояние Екатерины как крайне тяжелое. Спустя больше месяца с момента ДТП Екатерина Панасян скончалась.
Екатерине было 28 лет, она работала журналистом, занималась волонтерством. У нее остались муж и двухлетняя дочь.
Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования семье Екатерины Панасян.
Надеемся, что департамент полиции Мангистауской области проведет тщательное и беспристрастное расследование в отношении виновника трагедии.
- 12 января 2022 года перестало биться сердце нашей Катюши, - написали родные девушки в социальных сетях.
Напомним, Екатерина Панасян 2 декабря пострадала в результате ДТП в 12 микрорайоне. Ее сбил автомобиль марки Toyota Sienna. Сначала водитель иномарки въехал через бордюр на тротуар, а затем сбил девушку. Другие люди, которые шли в этот момент по тротуару, успели отскочить в сторону и не пострадали.
Врачи оценивали состояние Екатерины как крайне тяжелое. Спустя больше месяца с момента ДТП Екатерина Панасян скончалась.
Екатерине было 28 лет, она работала журналистом, занималась волонтерством. У нее остались муж и двухлетняя дочь.
Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования семье Екатерины Панасян.
Надеемся, что департамент полиции Мангистауской области проведет тщательное и беспристрастное расследование в отношении виновника трагедии.