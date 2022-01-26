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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 1998

Грабёж ломбарда на 15 миллионов тенге в Актау: задержан один из подозреваемых

Правоохранители раскрыли разбойное нападение на ломбард в 6 микрорайоне Актау, передаёт пресс-служба департамента полиции региона.

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Установлено, что двое неизвестных лиц в медицинских масках проникли через служебный вход ломбарда. Применив физическую силу в отношении кассира, они похитили денежные средства, ювелирные изделия, и скрылись с места преступления.

Как стало известно, одного из подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий 19 января. Им оказался 24-летний гражданин. Он водворен в изолятор временного содержания.

Второй нападавший разыскивается.

Сумма ущерба составляет около 15 миллионов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, разбой произошёл вечером 4 декабря, около 20:00, в ломбарде, который располагается с торца дома №35 в 6 микрорайоне.




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