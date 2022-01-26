Грабёж ломбарда на 15 миллионов тенге в Актау: задержан один из подозреваемых

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Установлено, что двое неизвестных лиц в медицинских масках проникли через служебный вход ломбарда. Применив физическую силу в отношении кассира, они похитили денежные средства, ювелирные изделия, и скрылись с места преступления.
Как стало известно, одного из подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий 19 января. Им оказался 24-летний гражданин. Он водворен в изолятор временного содержания.
Второй нападавший разыскивается.
Сумма ущерба составляет около 15 миллионов тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, разбой произошёл вечером 4 декабря, около 20:00, в ломбарде, который располагается с торца дома №35 в 6 микрорайоне.
Как стало известно, одного из подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий 19 января. Им оказался 24-летний гражданин. Он водворен в изолятор временного содержания.
Второй нападавший разыскивается.
Сумма ущерба составляет около 15 миллионов тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, разбой произошёл вечером 4 декабря, около 20:00, в ломбарде, который располагается с торца дома №35 в 6 микрорайоне.
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