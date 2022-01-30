Поиски утонувшего рыбака продолжаются в Актау

Ведутся поиски. Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Силами спасателей сегодня, 30 января, с 07:45 продолжились поиски утонувшего на Каспии мужчины у базы отдыха «Алау», в 36 километрах от Актау.
На месте происшествия находится заместитель начальника ДЧС, подполковник гражданской защиты Нурлан Жанабаев.
В поисках задействованы 62 спасателя (четыре спецтехники и четыре плавсредства), также прибыла одна пограничная лодка. Кроме этого, на месте помогают 15 волонтёров.
Напомним, трагический инцидент произошёл у базы отдыха «Алау» вчера, 29 января, во второй половине дня.
На месте происшествия находится заместитель начальника ДЧС, подполковник гражданской защиты Нурлан Жанабаев.
В поисках задействованы 62 спасателя (четыре спецтехники и четыре плавсредства), также прибыла одна пограничная лодка. Кроме этого, на месте помогают 15 волонтёров.
Напомним, трагический инцидент произошёл у базы отдыха «Алау» вчера, 29 января, во второй половине дня.
Временно исполняющий обязанности начальника управления гражданской обороны, капитан Раимбек Тумангалеев
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