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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 1212

Единый оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» сообщил о претензии к поджигателю из Бейнеу и к СМИ, опубликовавшим его заявление

Единый оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» прокомментировал поджог игрового клуба жителем села Бейнеу Мангистауской области, снимавшим при этом свои действия на видео, передает КТК.

Скрин видео
- Данный гражданин по указанному адресу приобрел билетов на 27 тысяч тенге и выиграл 22 тысячи тенге 1 ноября 2020 года в 09:23 по времени столицы. Более покупок по данному гражданину не зарегистрировано, по данному адресу гражданин больше ни разу не появлялся, – прокомментировали представители Единого оператора лотереи «Сәтті жұлдыз».

Снимая себя на камеру, мужчина заявлял: «Игры заманивают людей и молодежь, азарт – это болезнь».

В компании произошедший инцидент сравнили с актом агрессии, который проявили мародеры и бандиты во время январских беспорядков, напомнив, что людям, действующим такими методами, был присвоен статус террористов. В пресс-службе добавили, что мужчине, помимо поджога, будут предъявлены претензии в связи с распространением информации, порочащей имидж оператора.

- Аналогичные требования будут предъявлены ко всем СМИ и иным средствам распространения информации, выдавшим безосновательную и бездоказательную информацию о многомиллионном проигрыше данного гражданина. На данный момент правоохранительные органы устанавливают истинный умысел мужчины, – заключили в компании.

Напомним, мужчина поджег офис букмекерской конторы и признался в содеянном. Происшествие он снял на мобильный телефон.



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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:26
Pluto,
как и все другие в нашем городе. крышуют их

игровые автоматы стоят в торговых центрах. и постоянно мужики там деньги проигрывают стоят
это законно?
да в городе полно их. букмекерские конторы и тотализаторы в 8 мкр прям у дороги стоит такой. никому дела нет
 
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Bandit (Посетители) Сегодня, 11:20
Красавчик. Правильно сделал! Респект!!!
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 10:55
«Статья 11. Месторасположение игорных заведений, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов)»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы (кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов) подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.

Как оказался этот клуб на территории Бейнеу если играют на деньги то это противозаконно
 
 

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