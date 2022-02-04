Единый оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» сообщил о претензии к поджигателю из Бейнеу и к СМИ, опубликовавшим его заявление

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- Данный гражданин по указанному адресу приобрел билетов на 27 тысяч тенге и выиграл 22 тысячи тенге 1 ноября 2020 года в 09:23 по времени столицы. Более покупок по данному гражданину не зарегистрировано, по данному адресу гражданин больше ни разу не появлялся, – прокомментировали представители Единого оператора лотереи «Сәтті жұлдыз».
Снимая себя на камеру, мужчина заявлял: «Игры заманивают людей и молодежь, азарт – это болезнь».
В компании произошедший инцидент сравнили с актом агрессии, который проявили мародеры и бандиты во время январских беспорядков, напомнив, что людям, действующим такими методами, был присвоен статус террористов. В пресс-службе добавили, что мужчине, помимо поджога, будут предъявлены претензии в связи с распространением информации, порочащей имидж оператора.
- Аналогичные требования будут предъявлены ко всем СМИ и иным средствам распространения информации, выдавшим безосновательную и бездоказательную информацию о многомиллионном проигрыше данного гражданина. На данный момент правоохранительные органы устанавливают истинный умысел мужчины, – заключили в компании.
Напомним, мужчина поджег офис букмекерской конторы и признался в содеянном. Происшествие он снял на мобильный телефон.
Снимая себя на камеру, мужчина заявлял: «Игры заманивают людей и молодежь, азарт – это болезнь».
В компании произошедший инцидент сравнили с актом агрессии, который проявили мародеры и бандиты во время январских беспорядков, напомнив, что людям, действующим такими методами, был присвоен статус террористов. В пресс-службе добавили, что мужчине, помимо поджога, будут предъявлены претензии в связи с распространением информации, порочащей имидж оператора.
- Аналогичные требования будут предъявлены ко всем СМИ и иным средствам распространения информации, выдавшим безосновательную и бездоказательную информацию о многомиллионном проигрыше данного гражданина. На данный момент правоохранительные органы устанавливают истинный умысел мужчины, – заключили в компании.
Напомним, мужчина поджег офис букмекерской конторы и признался в содеянном. Происшествие он снял на мобильный телефон.