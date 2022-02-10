«Родился в рубашке»: в Сети появилось ещё одно видео наезда на ребёнка автомобилем под управлением женщины-водителя в Актау

Кадр видео
Видео наезда на ребёнка, выложенное в Сети, детально показывает момент наезда на ребёнка женщиной-водителем автомобиля Chevrolet Aveo.
После наезда ребёнок был доставлен в травматологическое отделение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Об этом сообщили в облздраве.
Напомним, в Актау женщина-водитель перепутала переключения коробки передач автомобиля и сбила ребёнка на тротуаре.
После наезда ребёнок был доставлен в травматологическое отделение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Об этом сообщили в облздраве.
Напомним, в Актау женщина-водитель перепутала переключения коробки передач автомобиля и сбила ребёнка на тротуаре.