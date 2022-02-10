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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 5557

«Родился в рубашке»: в Сети появилось ещё одно видео наезда на ребёнка автомобилем под управлением женщины-водителя в Актау

Видео наезда на тротуаре на ребёнка в 17 микрорайоне в Актау 10 февраля появилось в Сети.

Кадр видео
Видео наезда на ребёнка, выложенное в Сети, детально показывает момент наезда на ребёнка женщиной-водителем автомобиля Chevrolet Aveo.

После наезда ребёнок был доставлен в травматологическое отделение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Об этом сообщили в облздраве.




Напомним, в Актау женщина-водитель перепутала переключения коробки передач автомобиля и сбила ребёнка на тротуаре.



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Комментарии ( 6 )

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-1
  • Гроза
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alixah (Посетители) Сегодня, 20:34
На видео женщина сама отошла а про ребёнка забыла отвести из под удара.
 
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  • tolk
  • alixah
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:57
Судя по первому видео она сдавала назад пропуская машину а наехав на бордюр скорее всего испугалась и перепутав педали вдавила педаль акселератора в пол пытаясь затормозить.
 
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  • arelav_74
  • alixah
 fotooleg (Посетители) Сегодня, 19:41
Ну это она сильно перепутала, что с такой скоростью задним ходом ехала.
 
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Добрыня (Посетители) Сегодня, 17:42
Да, уж. Не внимательность и самонадеянность к хорошему не приводит. В 5мкр между СШ7 и 39 домом то же вот такие вот лихачи от лежачего до лежачего рагоняются.
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 17:18
Точно в рубашке родился, как только задним колесам не переехала
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 16:56
Мужик с пакетами чёто резко передумал помогать!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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