Пожар в жилом доме села Мангистау: дети были без взрослых

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Очагом пожара стала квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома недалеко от станции. Чёрный дым быстро охватил весь подъезд. Жильцы, в том числе и дети, не смогли самостоятельно выбраться.
Возгорание вовремя заметили сотрудники отдела полиции на транспорте. Шестеро полицейских оперативно начали эвакуацию людей и тушение пожара, используя огнетушители отдела полиции.
До приезда противопожарной службы полицейским удалось эвакуировать всех жильцов и избежать жертв. Также инспекторы не дали пламени разгореться и охватить другие квартиры.
В свою очередь, руководство департамента полиции на транспорте поощряет вышеуказанных сотрудников за проявленное мужество и отвагу при спасении граждан.
Напомним, пожар произошёл вчера, 11 февраля, в селе Мангистау.
Позже в ДЧС региона сообщили о полной ликвидации пожара.
Возгорание вовремя заметили сотрудники отдела полиции на транспорте. Шестеро полицейских оперативно начали эвакуацию людей и тушение пожара, используя огнетушители отдела полиции.
- При эвакуации жителей в одной из квартир стражи порядка обнаружили троих детей, которые находились без взрослых. Лейтенант полиции Кайыпбергенов, взяв младшего на руки, вывел их на улицу, - отметили в ведомстве.
До приезда противопожарной службы полицейским удалось эвакуировать всех жильцов и избежать жертв. Также инспекторы не дали пламени разгореться и охватить другие квартиры.
В свою очередь, руководство департамента полиции на транспорте поощряет вышеуказанных сотрудников за проявленное мужество и отвагу при спасении граждан.
Напомним, пожар произошёл вчера, 11 февраля, в селе Мангистау.
Позже в ДЧС региона сообщили о полной ликвидации пожара.