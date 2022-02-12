Пожар в жилом доме села Мангистау: дети были без взрослых

- При эвакуации жителей в одной из квартир стражи порядка обнаружили троих детей, которые находились без взрослых. Лейтенант полиции Кайыпбергенов, взяв младшего на руки, вывел их на улицу, - отметили в ведомстве.

Очагом пожара стала квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома недалеко от станции. Чёрный дым быстро охватил весь подъезд. Жильцы, в том числе и дети, не смогли самостоятельно выбраться.Возгорание вовремя заметили сотрудники отдела полиции на транспорте. Шестеро полицейских оперативно начали эвакуацию людей и тушение пожара, используя огнетушители отдела полиции.До приезда противопожарной службы полицейским удалось эвакуировать всех жильцов и избежать жертв. Также инспекторы не дали пламени разгореться и охватить другие квартиры.В свою очередь, руководство департамента полиции на транспорте поощряет вышеуказанных сотрудников за проявленное мужество и отвагу при спасении граждан.Напомним, пожар произошёл вчера, 11 февраля, в селе Мангистау.Позже в ДЧС региона сообщили о полной ликвидации пожара.