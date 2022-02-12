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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 1115

Пожар в жилом доме села Мангистау: дети были без взрослых

В одной из квартир горящего жилого дома в селе Мангистау без присмотра остались трое маленьких детей, передаёт пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Кадр видео
Очагом пожара стала квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома недалеко от станции. Чёрный дым быстро охватил весь подъезд. Жильцы, в том числе и дети, не смогли самостоятельно выбраться.

Возгорание вовремя заметили сотрудники отдела полиции на транспорте. Шестеро полицейских оперативно начали эвакуацию людей и тушение пожара, используя огнетушители отдела полиции.

- При эвакуации жителей в одной из квартир стражи порядка обнаружили троих детей, которые находились без взрослых. Лейтенант полиции Кайыпбергенов, взяв младшего на руки, вывел их на улицу, - отметили в ведомстве.


До приезда противопожарной службы полицейским удалось эвакуировать всех жильцов и избежать жертв. Также инспекторы не дали пламени разгореться и охватить другие квартиры.

В свою очередь, руководство департамента полиции на транспорте поощряет вышеуказанных сотрудников за проявленное мужество и отвагу при спасении граждан.

Напомним, пожар произошёл вчера, 11 февраля, в селе Мангистау.

Позже в ДЧС региона сообщили о полной ликвидации пожара.




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Комментарии ( 1 )

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dess (Посетители) Сегодня, 12:53
Молодцы «Полицейские» отреагировали, вот она ответственность и воспитание.
Руководство обязано их поощрить, они стали крёстными отцами данных детей.
 
 

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