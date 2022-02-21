Мужчину с незадекларированными долларами задержали в аэропорту Актау

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При таможенном контроле в ходе оформления международного рейса Актау – Тбилиси 21 февраля у гражданина Республики Казахстан были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 27 100 долларов США.
В отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию), - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Напомним, с начала года на таможенном посту ранее уже выявлено два факта вывоза наличных денежных средств физическими лицами с нарушением таможенного законодательства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях.
При таможенном контроле в ходе оформления международного рейса Актау – Дубай 31 января у гражданина Республики Казахстан 1987 года рождения были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 10 700 долларов.
В отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию), - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Напомним, с начала года на таможенном посту ранее уже выявлено два факта вывоза наличных денежных средств физическими лицами с нарушением таможенного законодательства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях.
При таможенном контроле в ходе оформления международного рейса Актау – Дубай 31 января у гражданина Республики Казахстан 1987 года рождения были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 10 700 долларов.