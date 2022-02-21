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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 1702

Мужчину с незадекларированными долларами задержали в аэропорту Актау

Сегодня, 21 февраля, в ходе оформления международного авиарейса Актау – Тбилиси у казахстанца были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумме 27 100 долларов США. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
При таможенном контроле в ходе оформления международного рейса Актау – Тбилиси 21 февраля у гражданина Республики Казахстан были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 27 100 долларов США.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию), - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Напомним, с начала года на таможенном посту ранее уже выявлено два факта вывоза наличных денежных средств физическими лицами с нарушением таможенного законодательства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях.

При таможенном контроле в ходе оформления международного рейса Актау – Дубай 31 января у гражданина Республики Казахстан 1987 года рождения были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 10 700 долларов.



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Комментарии ( 2 )

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490 (Посетители) Сегодня, 16:20
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  • 490
  • Ну Ну
  • Maximus
  • alixah
 WASP-kz (Посетители) Сегодня, 16:10
Ого какие ГРОМАДНЫЕ деньжища!!! Интересно, а вот наш Елбасы когда вывозил активы на 8 миллиардов долларов в Великобританию, он декларировал их?..
 
 

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