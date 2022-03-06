Мужчину сбили на «зебре» в Актау: пострадавший в больнице

Кадр видео
По сообщению ведомства, водитель Toyota Camry сбил 26-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Молодой человек был в срочном порядке доставлен в Мангистаускую областную больницу.
По данному факту ведётся расследование.
Напомним, видео с моментом ДТП опубликовано в Сети.
Молодой человек был в срочном порядке доставлен в Мангистаускую областную больницу.
По данному факту ведётся расследование.
Напомним, видео с моментом ДТП опубликовано в Сети.
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