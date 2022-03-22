В ночном ДТП в Актау пострадали три человека







Происшествие случилось 21 марта 2022 года в 22:50. На пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на перекрёстке между 31А, 32А, 31Б, 32Б микрорайонами.- Водитель автотранспорта Daеwoo Nexia, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновения встречным автотранспортом Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Из них одного отпустили домой, после оказания медицинской помощи, - сообщили в полиции региона.Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Ведётся расследование.