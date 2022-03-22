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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 2050

В ночном ДТП в Актау пострадали три человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке между 31А, 32А, 31Б, 32Б микрорайонами. Пострадали три человека. Всех доставили в областную больницу. Об этом сообщает пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Происшествие случилось 21 марта 2022 года в 22:50. На пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на перекрёстке между 31А, 32А, 31Б, 32Б микрорайонами.



- Водитель автотранспорта Daеwoo Nexia, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновения встречным автотранспортом Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Из них одного отпустили домой, после оказания медицинской помощи, - сообщили в полиции региона.



Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Ведётся расследование.

Момент столкновения двух авто попал на видео



Видео очевидцев



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Комментарии ( 2 )

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-2
  • Дизель
  • Жанар
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 Richo (Посетители) Сегодня, 11:39
В городе тотально не соблюдаются правила дорожного движения!

Верните стационарные патрули, организуйте поголовную проверку каждого водителя на употребление запрещённых веществ.

В результате, если забрать права у тех, кто их купил и у наркоманов - не останется и 10% от нынешнего количества авто в городе.

В 3-м районе недалеко от перекрёстка, возле одной из отвратительных обрыгален дятлы ПОСТОЯННО катают по тротуару и сигналят мамам с детьми! По выходным там не пройти вообще. И постоянно пролетает патруль - им вообще класть, как будто. Буду с балкона фиксировать бездействие сотрудников и сразу отправлять куда нужно, если ситуация не изменится в течении месяца.
 
-4
  • Richo
  • Daulet201999
  • Патрик
  • Альберт
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  • Жанар
 Дизель (Посетители) Сегодня, 11:08
происшествии на перекрёстке между 31А, 32А, 31Б, 32Б микрорайонами.


Заклятый тот перекрёсток, очередной замес живущих в этих аулах водятлов...
Прадик завершал поворот, а на узбеке барзанул сайгак, и "влетел" по полной...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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