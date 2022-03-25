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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 1341

Нурдаулет Килыбай о таинственном спонсоре: Наверное, они заявят о себе, но пока что не хотят

Продолжение получила история с «Осетром» из Актау. ProTenge.kz позвонил аким города Нурдаулет Килыбай и рассказал про своё отношение к ТОО «Clover Media Group», а также о поиске спонсора.

Фото из архива
ProTenge.kz поговорил с акимом Актау. Выяснилось, что Нурдаулету Килыбай тоже не нравится, как подрядное ТОО «Clover Media Group» выполнило работу:

«У меня очень много вопросов к качеству работы, я объезжаю сам город, специально смотрю. Вот первый проект - звездное небо - удачно получился, красиво. Но потом они еще два установили - там то горит, то не горит. (...) Поставщик обещал одно, построил другое».

Нурдаулет Килыбай отметил, что продолжение договора с ТОО «Clover Media Group» сейчас под вопросом:

«Потому что, если честно, мою репутацию, как они, никто не портил никогда в жизни. Мы же тоже люди. Мне очень обидно, не то, чтобы обидно, зла просто на них не хватает».

Аким Актау также рассказал, что работу ТОО «Clover Media Group» он заметил, когда увидел поле с искусственными пластмассовыми тюльпанами в Таразе:

«На фотографии то всё красиво выглядит, я посмотрел, говорю: «Кто это делал», «найдите мне его». Они приехали, я у них спрашиваю: «Ребята, точно такое же тюльпанное поле можете поставить?», говорят: «Без проблем» и поставили. Это один в один, кстати, только Тараз почему-то молчит, а Актау - как всегда. Если честно, эти тюльпаны у меня вот здесь стоят. Хотя уже начал забывать про это всё. Просто неудачно получилось...».

При этом Нурдаулет Килыбай, по сообщению издания, им так и не назвал, кто проспонсировал осетра, тюленя и подсветку пальм:

«Я полгода обивал пороги многих компаний, хотел сделать освещение и купить технику для города. (...) Согласились только на подсветку города, мы составили перечень работ, согласовали с ними. Когда мы начали эту работу, наши местные журналисты тоже спрашивали, кто спонсор. Потом я встретился с замом генерального директора этого предприятия, попросил озвучить, но он сказал не надо (...) Наверное, они заявят о себе, но пока что они не хотят...».

Ранее ProTenge.kz ответили акиму Актау: Если «Осётр» установлен на деньги спонсоров, то назвать этого спонсора и обнародовать соглашение.



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Комментарии ( 8 )

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  • tolk
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 20:37
Господин Нурдаулет! я надеюсь Вы читаете

«На фотографии то всё красиво выглядит, я посмотрел, говорю: «Кто это делал», «найдите мне его»


Вы меня извините за прямоту но Ваши слова это такая глупость. Пластиковые тюльпаны. Красиво

я вот понимаю так разговор и мысли : я увидел прекрасное архитектурно-ландшафтное решение. Вау! как красиво. какие интересные формы, какие цветы живые, какое разнообразие, какой ландшафт, как всё продумано. как приятно будет погулять насладится эстетичным видом живых цветов, красивых линий, посидеть рядом не менее красивой удобной лавочке под тентом, какая интересная будет фотозона для всех любителей, и т.д и т.д. и т.д

а у Вас: вау! какие красивые пластиковые дешёвые китайские тюльпанчики с алиэкспресс, на дешёвом пластмассовом ковролане на беспонтовом реечном помосте Кто это сделал? найдите мне его! я хочу воплотить это в жизнь. это же прекрасно

Я хочу спросить Вы видели и знаете что такое красиво? что такое эстетично? что такое живое и прекрасное?

Пластик????

Если Вы не знаете что такое красиво и эстетично не поленитесь зайдите в интернет. куча решений!

Мысли и действия у Вас по идее должны звучать так: Мне (Нам всем жителям ) нужен прекрасный туристический город. Я знаю что у нас есть замечательные грамотные дизайнеры ландшафтные дизайнеры. Наидите мне ИХ! Я хочу с их помощью превратить город в сад. Построили же арабы на песке сады, чем Мы хуже? У нас есть все для этого!

Что с озеленением? поливом? на которые Вы со своей "командой" потратили 800 миллионов в прошлом году и позапрошлом?
 
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  • синдбад
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 19:30
"Гарри Поттер и таинственный спонсор" -
Смотрите во всех кабинетах акимата

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:12
Освободите кресло-и более Вашу репутацию никто и никогда не испортит...Про полив в городе все эти годы мы тоже молчать не будем!
 
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 18:53
Это говорит глава города или нашкодивший подросток?
Если честно, эти тюльпаны у меня вот здесь стоят. Хотя уже начал забывать про это всё. Просто неудачно получилось...».
Профукали деньги и начали забывать, вот молодец.
если честно, мою репутацию, как они, никто не портил никогда в жизни
Не переживайте за свою репутацию от неё и так уже остались одни лохмотья.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:58
Тараз почему-то молчит, а Актау - как всегда.

А мы молчать не будем! Это наши, НАРОДНЫЕ деньги! А если не нравится--можешь освободить должность!
 
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 7292Aktau (Посетители) Сегодня, 17:23
. Это один в один, кстати, только Тараз почему-то молчит, а Актау - как всегда. Если честно, эти тюльпаны у меня вот здесь стоят. Хотя уже начал забывать про это всё. Просто неудачно получилось...». классно получается ,деньги списаны,ничего не сделано и уже забывать про это начали draznilka
 
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 watlow (Посетители) Сегодня, 17:22
А мне вот обидно что чиновники нас за дураков держат, думая что мы в это должны поверить.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:21
«На фотографии то всё красиво выглядит, я посмотрел, говорю: «Кто это делал», «найдите мне его».


ничего там красивого нет

Потом я встретился с замом генерального директора этого предприятия, попросил озвучить, но он сказал не надо (...) Наверное, они заявят о себе, но пока что они не хотят...»



ну правильно сейчас найдут кого нибудь все бумажки задним числом сделают время же надо чтобы все замылить

не верю!
 
 

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