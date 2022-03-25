Нурдаулет Килыбай о таинственном спонсоре: Наверное, они заявят о себе, но пока что не хотят

Фото из архива
ProTenge.kz поговорил с акимом Актау. Выяснилось, что Нурдаулету Килыбай тоже не нравится, как подрядное ТОО «Clover Media Group» выполнило работу:
«У меня очень много вопросов к качеству работы, я объезжаю сам город, специально смотрю. Вот первый проект - звездное небо - удачно получился, красиво. Но потом они еще два установили - там то горит, то не горит. (...) Поставщик обещал одно, построил другое».
Нурдаулет Килыбай отметил, что продолжение договора с ТОО «Clover Media Group» сейчас под вопросом:
«Потому что, если честно, мою репутацию, как они, никто не портил никогда в жизни. Мы же тоже люди. Мне очень обидно, не то, чтобы обидно, зла просто на них не хватает».
Аким Актау также рассказал, что работу ТОО «Clover Media Group» он заметил, когда увидел поле с искусственными пластмассовыми тюльпанами в Таразе:
«На фотографии то всё красиво выглядит, я посмотрел, говорю: «Кто это делал», «найдите мне его». Они приехали, я у них спрашиваю: «Ребята, точно такое же тюльпанное поле можете поставить?», говорят: «Без проблем» и поставили. Это один в один, кстати, только Тараз почему-то молчит, а Актау - как всегда. Если честно, эти тюльпаны у меня вот здесь стоят. Хотя уже начал забывать про это всё. Просто неудачно получилось...».
При этом Нурдаулет Килыбай, по сообщению издания, им так и не назвал, кто проспонсировал осетра, тюленя и подсветку пальм:
«Я полгода обивал пороги многих компаний, хотел сделать освещение и купить технику для города. (...) Согласились только на подсветку города, мы составили перечень работ, согласовали с ними. Когда мы начали эту работу, наши местные журналисты тоже спрашивали, кто спонсор. Потом я встретился с замом генерального директора этого предприятия, попросил озвучить, но он сказал не надо (...) Наверное, они заявят о себе, но пока что они не хотят...».
Ранее ProTenge.kz ответили акиму Актау: Если «Осётр» установлен на деньги спонсоров, то назвать этого спонсора и обнародовать соглашение.
«У меня очень много вопросов к качеству работы, я объезжаю сам город, специально смотрю. Вот первый проект - звездное небо - удачно получился, красиво. Но потом они еще два установили - там то горит, то не горит. (...) Поставщик обещал одно, построил другое».
Нурдаулет Килыбай отметил, что продолжение договора с ТОО «Clover Media Group» сейчас под вопросом:
«Потому что, если честно, мою репутацию, как они, никто не портил никогда в жизни. Мы же тоже люди. Мне очень обидно, не то, чтобы обидно, зла просто на них не хватает».
Аким Актау также рассказал, что работу ТОО «Clover Media Group» он заметил, когда увидел поле с искусственными пластмассовыми тюльпанами в Таразе:
«На фотографии то всё красиво выглядит, я посмотрел, говорю: «Кто это делал», «найдите мне его». Они приехали, я у них спрашиваю: «Ребята, точно такое же тюльпанное поле можете поставить?», говорят: «Без проблем» и поставили. Это один в один, кстати, только Тараз почему-то молчит, а Актау - как всегда. Если честно, эти тюльпаны у меня вот здесь стоят. Хотя уже начал забывать про это всё. Просто неудачно получилось...».
При этом Нурдаулет Килыбай, по сообщению издания, им так и не назвал, кто проспонсировал осетра, тюленя и подсветку пальм:
«Я полгода обивал пороги многих компаний, хотел сделать освещение и купить технику для города. (...) Согласились только на подсветку города, мы составили перечень работ, согласовали с ними. Когда мы начали эту работу, наши местные журналисты тоже спрашивали, кто спонсор. Потом я встретился с замом генерального директора этого предприятия, попросил озвучить, но он сказал не надо (...) Наверное, они заявят о себе, но пока что они не хотят...».
Ранее ProTenge.kz ответили акиму Актау: Если «Осётр» установлен на деньги спонсоров, то назвать этого спонсора и обнародовать соглашение.