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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 2998

«Caspiy Operating»: Вывоз мусора с территории Актау парализован

ТОО «Caspiy Operating» не пускают на полигон по захоронению твёрдых бытовых отходов.

Кадр видео
Руководство ГКП «Мангистау жылу», на балансе которого находится полигон по захоронению твёрдых бытовых отходов, по поручению акима Мунайлинского района 25 марта приняло решение закрыть его для компании «Caspiy Operating», которая обслуживает 85 процентов Актау.

- Компания полностью парализовала своевременный вывоз мусора с территории города, нарушая требования экологического кодекса РК, создавая антисанитарную обстановку, нарушая привычную жизнедеятельность населения, создавая завалы мусора, а далее образовывая мусорный коллапс. Это создало ухудшение эпидемиологической ситуации, а также подрыв авторитета местной исполнительной власти перед народом. В последующем ТОО «Caspiy Operating» понесёт огромные затраты, так как будет вынуждена работать сверхурочно для стабилизации создавшейся ситуации, - сообщают в ТОО «Caspiy Operating».


Со вступления в действие нового экологического кодекса РК прежний тариф по сбору, вывозу и захоронению твёрдых бытовых отходов утратил свою законную силу. В свою очередь, отделом ЖКХ акимата Актау новый тариф был рассчитан и согласован во всех инстанциях, в том числе и на общественном совете, но не был утверждён городским маслихатом из-за январских событий и объявленного моратория на повышение тарифов (хотя данный тариф не подпадает под мораторий).

- Надо ведь иметь понимание, что дорожают смазочные масла, запасные части на спецтехнику, различного рода расходные материалы для осуществления деятельности по вывозу мусора. Но нет, они решили не помогать, а создать проблему. Так, по сегодняшний день тариф до сих пор не действителен, квитанции (жировки) не содержат в себе раздел «захоронение» и сбор средств за это не осуществляется. То есть, ТОО «Caspiy Operating» не имеет права собирать с населения тариф за захоронение мусора. Ежемесячно сбор средств с населения за сбор и вывоз мусора осуществляется не в полном объёме, лишь 60-70 процентов оплачивает за услуги своевременно. Руководство ГКП «Мангистау жылу» считает, что ТОО «Caspiy Operating» обязано собирать в убыток для себя с населения города тариф по захоронению, выставляя счета мусоровывозящей компании за 100-процентный объём привезённых на полигон твёрдых бытовых отходов, хотя оплачивает за услуги около 60 процентов населения, - пояснили в ТОО «Caspiy Operating».

Юрист на встрече с представителями ГКП «Мангистау жылу», ТОО «Caspiy Operating» и департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Мангистауской области пояснил, что полигон должен сам объявить публичный договор с населением и осуществлять сбор средств за захоронение самостоятельно. Однако, в ГКП «Мангистау жылу» считают, что ТОО «Caspiy Operating» задолжал более 10 миллионов с января по март 2022 года и в связи с неуплатой закрыли ворота полигона.

Директор мусоровывозящей компании ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов сегодня, 26 марта, сообщил, что в настоящее время данный вопрос решается с представителями отдела ЖКХ акимата Мунайлинского района. Возможно, что полигон для них скоро откроют.

Тем временем, в пресс-службе акимата Мунайлинского района заявили, что за последние два месяца компания «Caspiy Operating» задолжала 8 миллионов тенге.

- Компания отказывается оплачивать долг своевременно. Руководство «Caspiy Operating» отказалось прийти к какому-либо соглашению по погашению долга. ГКП «Мангистау Жылу» было вынуждено прекратить с ними работу, так как не смогла договориться. Это препятствует обслуживанию полигона, - объяснили в в пресс-службе акимата Мунайлинского района.


Ранее сообщалось, что в Актау жители начали жаловаться на переполненные мусорные баки и несвоевременный вывоз отходов.


Видео предоставили в ТОО «Caspiy Operating»



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Комментарии ( 4 )

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  • hapiness
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 Sid;) (Посетители) Сегодня, 18:24
В смысле люди не платят? Может руководство ТОО много тырит?
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 16:48
Моразм какой-то.
 
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 hapiness (Посетители) Сегодня, 15:45
Как маленькие дети. Мусовывоз - стратегический важный вопрос города. Таких казусов не должно быть, ваши юристы мирно должны решать вопрос,не остановлявая процесс утилизации. И почему полигон не в ведомостей мусорособирающий компании?
 
-1
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 15:43
Это всё проамериканские провокаторы, пытаются подорвать стабильность изнутри.
 
 

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