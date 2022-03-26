«Caspiy Operating»: Вывоз мусора с территории Актау парализован

- Компания полностью парализовала своевременный вывоз мусора с территории города, нарушая требования экологического кодекса РК, создавая антисанитарную обстановку, нарушая привычную жизнедеятельность населения, создавая завалы мусора, а далее образовывая мусорный коллапс. Это создало ухудшение эпидемиологической ситуации, а также подрыв авторитета местной исполнительной власти перед народом. В последующем ТОО «Caspiy Operating» понесёт огромные затраты, так как будет вынуждена работать сверхурочно для стабилизации создавшейся ситуации, - сообщают в ТОО «Caspiy Operating».

- Компания отказывается оплачивать долг своевременно. Руководство «Caspiy Operating» отказалось прийти к какому-либо соглашению по погашению долга. ГКП «Мангистау Жылу» было вынуждено прекратить с ними работу, так как не смогла договориться. Это препятствует обслуживанию полигона, - объяснили в в пресс-службе акимата Мунайлинского района.