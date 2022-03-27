Актауские чиновники прокомментировали ситуацию с заменой батарей в квартире пенсионерки

- В связи с заменой батарей нужно всего лишь на два-три часа отключить стояк, который соединяет семь квартир. Причем, в трех из них на данный момент никто не проживает. В наше время у многих есть калориферы или кондиционеры, которыми можно воспользоваться в крайнем случае. С 15 марта и по сегодняшний день мы вынужденно приостановили ремонт. Мы не можем ждать так целый месяц, как нам предложили в ЖЭКе. Нам же дальше нужно клеить обои, класть кафель и стелить линолеум, - жалуется Елена.

- Соседи пенсионерки в данном случае выступают против того, чтобы на три-четыре часа им перекрывали теплопровод. Этот вопрос дочь пенсионерки должна решить с соседями обоюдно и прийти к соглашению, - объяснили в жилищной инспекции.