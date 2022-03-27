Актауские чиновники прокомментировали ситуацию с заменой батарей в квартире пенсионерки

Фото предоставила дочь 85-летней пенсионерки Елена
По словам Елены, дочери пенсионерки, она хотела закончить ремонт квартиры своей матери и порадовать ее в день рождения. В следующем месяце, 24 апреля, ее маме исполнится 86 лет. Но, как утверждает женщина, ЖЭК препятствует проведению ремонта.
В городском акимате сообщили, что специалисты жилищной инспекции провели выездное совещание по вопросу отключения отопления по стояку в этом доме.
Напомним, заменить батареи в квартире во время отопительного сезона в Актау оказалось непросто.
- В связи с заменой батарей нужно всего лишь на два-три часа отключить стояк, который соединяет семь квартир. Причем, в трех из них на данный момент никто не проживает. В наше время у многих есть калориферы или кондиционеры, которыми можно воспользоваться в крайнем случае. С 15 марта и по сегодняшний день мы вынужденно приостановили ремонт. Мы не можем ждать так целый месяц, как нам предложили в ЖЭКе. Нам же дальше нужно клеить обои, класть кафель и стелить линолеум, - жалуется Елена.
В городском акимате сообщили, что специалисты жилищной инспекции провели выездное совещание по вопросу отключения отопления по стояку в этом доме.
- Соседи пенсионерки в данном случае выступают против того, чтобы на три-четыре часа им перекрывали теплопровод. Этот вопрос дочь пенсионерки должна решить с соседями обоюдно и прийти к соглашению, - объяснили в жилищной инспекции.
Напомним, заменить батареи в квартире во время отопительного сезона в Актау оказалось непросто.