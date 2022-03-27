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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 1287

Актауские чиновники прокомментировали ситуацию с заменой батарей в квартире пенсионерки

Дочь 85-летней жительницы Актау не смогла добиться решения проблемы с заменой батарей и обратилась за помощью в городской акимат.

Фото предоставила дочь 85-летней пенсионерки Елена
По словам Елены, дочери пенсионерки, она хотела закончить ремонт квартиры своей матери и порадовать ее в день рождения. В следующем месяце, 24 апреля, ее маме исполнится 86 лет. Но, как утверждает женщина, ЖЭК препятствует проведению ремонта.

- В связи с заменой батарей нужно всего лишь на два-три часа отключить стояк, который соединяет семь квартир. Причем, в трех из них на данный момент никто не проживает. В наше время у многих есть калориферы или кондиционеры, которыми можно воспользоваться в крайнем случае. С 15 марта и по сегодняшний день мы вынужденно приостановили ремонт. Мы не можем ждать так целый месяц, как нам предложили в ЖЭКе. Нам же дальше нужно клеить обои, класть кафель и стелить линолеум, - жалуется Елена.


Актауские чиновники прокомментировали ситуацию с заменой батарей в квартире пенсионерки


В городском акимате сообщили, что специалисты жилищной инспекции провели выездное совещание по вопросу отключения отопления по стояку в этом доме.

- Соседи пенсионерки в данном случае выступают против того, чтобы на три-четыре часа им перекрывали теплопровод. Этот вопрос дочь пенсионерки должна решить с соседями обоюдно и прийти к соглашению, - объяснили в жилищной инспекции.


Напомним, заменить батареи в квартире во время отопительного сезона в Актау оказалось непросто.



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Комментарии ( 2 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:41
Безпонтовая отмазка чиновников, всё на что оне способны... ЖЭК это действия на отвалите- не положено( намёк на не безплатно). Видать всё ж задвижки то не держат по стоякам... А с соседями это кому как повезёт,в меру того что некоторые квартиры часто перепродаются,особо в старых домах.
 
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 Дамир (Посетители) Сегодня, 16:38
как говорится выбирай не дом, а соседей
 
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  • Ingul
  • ЁмоЁ
 Феникс (Посетители) Сегодня, 16:37
- Соседи пенсионерки в данном случае выступают против того, чтобы на три-четыре часа им перекрывали теплопровод.
Ну не знаю у нас зимой соседи на 5-м этаже меняли батареи и ни у кого не спрашивали, да и против ни кто не был - днём отключили вечером включили делов то. А тут против бабулёки прям расхорохорились, будь бы на её месте огромный мордовал, соседи языки прикусили бы. Совсем по сдурели что ли? Жить стали по принципу «Зубная боль ерунда, если зуб болит у соседа». Да, в отопительный сезон батареи не меняют, но можно же войти в положение бабули, как будто у нас мороз на улице 30 градусов все такие принципиальные ни там где надо - капец.
 
 

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