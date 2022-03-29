Воздушный замок в Актау! Дольщики жилого комплекса «Гауһартас» добиваются оформления земельного участка и продолжения строительства

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Вкладчики жилого комплекса «Гауһартас» в 20 микрорайоне рассказали, что новый застройщик не может продолжить строительство дома, так как земельный участок не могут передать на баланс кооператива, созданного дольщиками. Первый застройщик Орак Коштаев, будучи руководителем строительной компании «Тастемир ЛТД - ГРУПП», должен был сдать дом в эксплуатацию. Однако после того, как ему заплатили около двух миллиардов тенге более 500 человек, Коштаев пропал. Позже его нашли и осудили.
- Работы по строительству дома не могут продолжиться, потому что не может решиться вопрос о передаче земельного участка. Мы просим помощи и просим справедливости у суда, - говорят вкладчики.
В акимате Мангистауской области сообщили, что после того, как застройщика Орака Коштаева, руководителя компании «Тастемир ЛТД - ГРУПП», признали виновным – акимат провёл переговоры с ТОО «Аммар строй-2». Компания взяла на себя обязательства перед вкладчиками.
Чтобы строительство возобновилось, и дом достроили, вкладчики подали иск в суд о передаче земельного участка на баланс кооператива, созданного вкладчиками.
- Услуги собственников земельных участков, расположенных рядом с земельным участком, на котором запроектировано спорное жилищное строительство, признаны совместными. Вкладчики с исковым заявлением просят передать все эти земельные участки, то есть земельные участки №18, 19, 19/1 в 20 микрорайоне на баланс кооператива. Однако в настоящее время собственники указанных земельных участков выразили возражение, опираясь на то, что их земельные участки не имеют отношения к строительству жилого комплекса «Гауһартас». Вместе с тем, было выявлено, что в настоящее время на земельном участке, находящемся в собственности Н. Сарбасова, был спроектирован жилой комплекс «Актау кетик», в строительство которого также без соответствующих разрешительных документов привлечены 42 вкладчика. По вопросу передачи вышеуказанных земельных участков на баланс кооператива ЖК «Гауһартас» гражданское дело ещё находится на рассмотрении, - сообщили в акимате Мангистауской области.
Напомним, вкладчики жилого комплекса «Гауһартас» на протяжении нескольких лет просят власти решить их проблемы. Дольщики выходили на мирный митинг, заявляя, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз.
- Работы по строительству дома не могут продолжиться, потому что не может решиться вопрос о передаче земельного участка. Мы просим помощи и просим справедливости у суда, - говорят вкладчики.
В акимате Мангистауской области сообщили, что после того, как застройщика Орака Коштаева, руководителя компании «Тастемир ЛТД - ГРУПП», признали виновным – акимат провёл переговоры с ТОО «Аммар строй-2». Компания взяла на себя обязательства перед вкладчиками.
Чтобы строительство возобновилось, и дом достроили, вкладчики подали иск в суд о передаче земельного участка на баланс кооператива, созданного вкладчиками.
- Услуги собственников земельных участков, расположенных рядом с земельным участком, на котором запроектировано спорное жилищное строительство, признаны совместными. Вкладчики с исковым заявлением просят передать все эти земельные участки, то есть земельные участки №18, 19, 19/1 в 20 микрорайоне на баланс кооператива. Однако в настоящее время собственники указанных земельных участков выразили возражение, опираясь на то, что их земельные участки не имеют отношения к строительству жилого комплекса «Гауһартас». Вместе с тем, было выявлено, что в настоящее время на земельном участке, находящемся в собственности Н. Сарбасова, был спроектирован жилой комплекс «Актау кетик», в строительство которого также без соответствующих разрешительных документов привлечены 42 вкладчика. По вопросу передачи вышеуказанных земельных участков на баланс кооператива ЖК «Гауһартас» гражданское дело ещё находится на рассмотрении, - сообщили в акимате Мангистауской области.
Напомним, вкладчики жилого комплекса «Гауһартас» на протяжении нескольких лет просят власти решить их проблемы. Дольщики выходили на мирный митинг, заявляя, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз.
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