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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 878

Коммунальщики в Актау вынуждены вывозить мусор в три смены

В связи с несвоевременным вывозом мусора директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов просит горожан проявить понимание.

Фото из архива Lada.kz
Из-за необоснованного закрытия полигона, как заявил Адилет Пиримкулов, компания «Caspiy Operating» несколько суток не могла осуществлять своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов с территории города.

- Нам временно предоставили возможность разгружать мусор на полигоне. Пришлось организовать сверхурочную работу и привлекать дополнительные силы, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать скопившиеся горы отходов. К таким последствиям, из-за которых страдает население, приводят непонятные, необоснованные решения некоторых руководителей, - говорит Адилет Пиримкулов.


На сегодня, 30 марта, работники ТОО «Caspiy Operating» работают в три смены.

Напомним, вывоз мусора с территории Актау был полностью парализован.




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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 12:56
Жители сами виноваты ,генерируют мусор слишком много burumburum
 
 

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