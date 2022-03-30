Коммунальщики в Актау вынуждены вывозить мусор в три смены

- Нам временно предоставили возможность разгружать мусор на полигоне. Пришлось организовать сверхурочную работу и привлекать дополнительные силы, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать скопившиеся горы отходов. К таким последствиям, из-за которых страдает население, приводят непонятные, необоснованные решения некоторых руководителей, - говорит Адилет Пиримкулов.

Из-за необоснованного закрытия полигона, как заявил Адилет Пиримкулов, компания «Caspiy Operating» несколько суток не могла осуществлять своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов с территории города.На сегодня, 30 марта, работники ТОО «Caspiy Operating» работают в три смены.Напомним, вывоз мусора с территории Актау был полностью парализован