Нурлан Ногаев: Трудоустроить всех жителей Мангистау в нефтегазовую отрасль невозможно

- Все возникающие вопросы населения мы будем решать в правовом поле в рамках действующего законодательства - это касается как трудовых споров, так и вопросов трудоустройства. Люди приходят ко мне на личный приём с просьбами устроить их, либо членов их семей на работу в нефтегазовую отрасль. Обойти действующий алгоритм и трудоустроить вне очереди в обход центра занятости я не могу - это будет несправедливо по отношению к тем, кто стоит в очереди. Наша главная задача - находить системные решения актуальных проблем. Важно понимать - трудоустроить всех жителей области в нефтегазовую отрасль невозможно, поэтому мы будем продолжать начатую работу по созданию рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса разного профиля. Хочу подчеркнуть, что только вместе, сообща, мы сможем построить Новый Казахстан, - выступил Нурлан Ногаев.

В своей речи Нурлан Ногаев отметил, что в регионе действует ряд государственных программ, нацеленных на трудоустройство граждан в различных сферах, однако большинство просят работу только в нефтегазовой отрасли.Ранее нехватку врачей и питьевой воды в Жанаозене констатировали власти региона.