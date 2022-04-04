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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:58

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Пыльная буря в Мангистау: полицейские и спасатели обратились к жителям региона

Дороги в Мангистауской области закрывать не будут. Автовладельцев и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах. Спасатели рекомендовали без особой необходимости не выходить на улицу.

Фото очевидцев
В Мангистауской области полицейские перешли на усиленный режим работы. Делается это для того, чтобы предотвратить ДТП на дорогах из-за нулевой видимости на фоне пыльной бури.

- Обращаем внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Быть предельно внимательными при появлении пешеходов и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, - отметили в пресс-службе ДП Мангистауской области.



В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области посоветовали жителям региона отогнать свои автомобили от деревьев и ветхих строений.

- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отметили спасатели.

Кроме того, жителям Мангистау рекомендовали без особой необходимости не выходить на улицу.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 4 апреля, в Мангистау поднялась пыльная буря. В социальных сетях жители Мангистау делятся видео с пыльной бурей. На кадрах видео видно, как сильные порывы ветра, поднимающие песок и пыль в воздух, значительно осложнили жизнь водителям.



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