Пыльная буря в Мангистау: полицейские и спасатели обратились к жителям региона

Фото очевидцев
В Мангистауской области полицейские перешли на усиленный режим работы. Делается это для того, чтобы предотвратить ДТП на дорогах из-за нулевой видимости на фоне пыльной бури.
- Обращаем внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Быть предельно внимательными при появлении пешеходов и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, - отметили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области посоветовали жителям региона отогнать свои автомобили от деревьев и ветхих строений.
- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отметили спасатели.
Кроме того, жителям Мангистау рекомендовали без особой необходимости не выходить на улицу.
Ранее сообщалось о том, что сегодня, 4 апреля, в Мангистау поднялась пыльная буря. В социальных сетях жители Мангистау делятся видео с пыльной бурей. На кадрах видео видно, как сильные порывы ветра, поднимающие песок и пыль в воздух, значительно осложнили жизнь водителям.
- Обращаем внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Быть предельно внимательными при появлении пешеходов и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, - отметили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области посоветовали жителям региона отогнать свои автомобили от деревьев и ветхих строений.
- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отметили спасатели.
Кроме того, жителям Мангистау рекомендовали без особой необходимости не выходить на улицу.
Ранее сообщалось о том, что сегодня, 4 апреля, в Мангистау поднялась пыльная буря. В социальных сетях жители Мангистау делятся видео с пыльной бурей. На кадрах видео видно, как сильные порывы ветра, поднимающие песок и пыль в воздух, значительно осложнили жизнь водителям.
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