Около 70 миллионов тенге ТОО «МАЭК-Казатомпром» вернет жителям Актау

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ТОО «МАЭК-Казатомпром» сделает перерасчет жителям Актау за горячую воду и вернет около 70 миллионов тенге.
- Перерасчет будем делать постепенно, за счет дифференциации наших тарифов. Это большая работа, с физическими лицами по каждому ИИН будем отрабатывать, - сказал Руслан Бектемир.
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» незаконно начисляло потребителям расходы за горячую воду. Предприятие привлечено к административной ответственности и должно выплатить штраф в размере 2 450 000 тенге.
- Перерасчет будем делать постепенно, за счет дифференциации наших тарифов. Это большая работа, с физическими лицами по каждому ИИН будем отрабатывать, - сказал Руслан Бектемир.
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» незаконно начисляло потребителям расходы за горячую воду. Предприятие привлечено к административной ответственности и должно выплатить штраф в размере 2 450 000 тенге.