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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:14

Просмотров: 77

Ожидается назначение экс-акима Жанаозена на должность генерального директора АО «Озенмунайгаз»

Об этом сообщается на Telegram-канале @yyedilov.

Фото из архива Lada.kz
Telegram-канал @yyedilov сообщает, что по информации некоторых источников, ожидается назначение генеральным директором АО «Озенмунайгаз» Максата Ибагарова, экс-акима Жанаозена.

Напомним, сегодня, 5 апреля, акимом Жанаозена стал Айбек Косуаков.

Ибагаров Максат Онгарбаевич родился 24 ноября 1970 года в Туркменистане, Ташаузская область.

Женат, имеет детей.

Окончил в 1992 году Жанаозенский колледж нефти и газа (эксплуатация нефтяных и газовых скважин). В 1999 году окончил Актауский университет имени Ш. Есенова (разработка нефтяных и газовых месторождений).



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