Вокруг ситуации с яхт-клубом в Актау продолжаются разбирательства

- Акимат нам выставил противозаконное требование - снести ограждение по причине того, что они планируют продолжить здесь Скальную тропу. У акимата проект реконструкции береговой черты, в которую мы не вписываемся якобы. Этой зимой в ДЮСШ по парусному спорту снесли причал, а теперь пытаются и нас разогнать, - поделился заместитель командора общественного объединения «Бриз» Олег Морозов.

- Документы на расширение, изменение целевого назначения, продление аренды земельного участка приостановлены до завершения проекта благоустройства скальной тропы. Но этот земельный участок в любом случае не будет возвращаться в государственную собственность, так как имеется здание и акт ввода в эксплуатацию. После завершения проекта тропы аренда земельного участка будет продлена на 49 лет. И сейчас яхт-клуб может продолжать заниматься своей деятельностью, - заявил чиновник.