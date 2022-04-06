«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.91 KZT
  • €1 = 508.14 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 991

Вокруг ситуации с яхт-клубом в Актау продолжаются разбирательства

В этом году яхт-клубу «Бриз» не продлевают аренду, несмотря на все выполненные требования местных властей. В городском акимате объяснили ситуацию, передаёт «AstanaTV».

Фото Рашида Исмагилова
Как рассказали в общественном объединении «Бриз», сначала территорию яхт-клуба сократили вдвое. Около него возвели ресторан. В этом же году им не продлевают аренду, и это при том, что они выполнили все требования чиновников.

- Акимат нам выставил противозаконное требование - снести ограждение по причине того, что они планируют продолжить здесь Скальную тропу. У акимата проект реконструкции береговой черты, в которую мы не вписываемся якобы. Этой зимой в ДЮСШ по парусному спорту снесли причал, а теперь пытаются и нас разогнать, - поделился заместитель командора общественного объединения «Бриз» Олег Морозов.


Проход через яхт-клуб для горожан, как говорит Олег Морозов, о котором просили чиновники, открыли. А полностью убрать ограждение по закону о государственных границах запрещено, так как яхт-клуб имеет статус режимного объекта. Скальную тропу можно сделать, не затрагивая территорию яхт-клуб.

Ситуацию прокомментировал главный специалист земельных отношений, архитектуры и градостроительства Бейбит Алауметов.

- Документы на расширение, изменение целевого назначения, продление аренды земельного участка приостановлены до завершения проекта благоустройства скальной тропы. Но этот земельный участок в любом случае не будет возвращаться в государственную собственность, так как имеется здание и акт ввода в эксплуатацию. После завершения проекта тропы аренда земельного участка будет продлена на 49 лет. И сейчас яхт-клуб может продолжать заниматься своей деятельностью, - заявил чиновник.


Напомним, в 2019 году судьба яхт-клуба была под вопросом.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 12:53
Нормально, город с морем, но без яхт клуба. Что то надо решать с этим, это не дело!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика