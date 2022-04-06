Вокруг ситуации с яхт-клубом в Актау продолжаются разбирательства

Фото Рашида Исмагилова
Как рассказали в общественном объединении «Бриз», сначала территорию яхт-клуба сократили вдвое. Около него возвели ресторан. В этом же году им не продлевают аренду, и это при том, что они выполнили все требования чиновников.
Проход через яхт-клуб для горожан, как говорит Олег Морозов, о котором просили чиновники, открыли. А полностью убрать ограждение по закону о государственных границах запрещено, так как яхт-клуб имеет статус режимного объекта. Скальную тропу можно сделать, не затрагивая территорию яхт-клуб.
Ситуацию прокомментировал главный специалист земельных отношений, архитектуры и градостроительства Бейбит Алауметов.
Напомним, в 2019 году судьба яхт-клуба была под вопросом.
- Акимат нам выставил противозаконное требование - снести ограждение по причине того, что они планируют продолжить здесь Скальную тропу. У акимата проект реконструкции береговой черты, в которую мы не вписываемся якобы. Этой зимой в ДЮСШ по парусному спорту снесли причал, а теперь пытаются и нас разогнать, - поделился заместитель командора общественного объединения «Бриз» Олег Морозов.
Проход через яхт-клуб для горожан, как говорит Олег Морозов, о котором просили чиновники, открыли. А полностью убрать ограждение по закону о государственных границах запрещено, так как яхт-клуб имеет статус режимного объекта. Скальную тропу можно сделать, не затрагивая территорию яхт-клуб.
Ситуацию прокомментировал главный специалист земельных отношений, архитектуры и градостроительства Бейбит Алауметов.
- Документы на расширение, изменение целевого назначения, продление аренды земельного участка приостановлены до завершения проекта благоустройства скальной тропы. Но этот земельный участок в любом случае не будет возвращаться в государственную собственность, так как имеется здание и акт ввода в эксплуатацию. После завершения проекта тропы аренда земельного участка будет продлена на 49 лет. И сейчас яхт-клуб может продолжать заниматься своей деятельностью, - заявил чиновник.
Напомним, в 2019 году судьба яхт-клуба была под вопросом.