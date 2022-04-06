Пропавшая 15-летняя девушка нашлась в Актау

Досымхан Жансая. Фото из архива родственников
По словам родственницы пропавшей 15-летней девушки, сегодня, 6 апреля, в 15:20 им позвонил молодой человек. Он сказал, что видел похожую девушку в 14 микрорайоне. Ее родные сразу выехали на место и, действительно, застали ее там.
В департаменте полиции сообщили, что в настоящее время девушка находится в управлении полиции. С ней проводят беседу. Выясняется причина ее отсутствия и местонахождение целые сутки.
Напомним, девушка позавчера, 4 апреля, в 14:30 вышла из дома по адресу: 13 микрорайон, 50Б дом, и не вернулась.
В департаменте полиции сообщили, что в настоящее время девушка находится в управлении полиции. С ней проводят беседу. Выясняется причина ее отсутствия и местонахождение целые сутки.
Напомним, девушка позавчера, 4 апреля, в 14:30 вышла из дома по адресу: 13 микрорайон, 50Б дом, и не вернулась.
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