Деревья продолжают ломать в парке Актау

- Какие-то неприкасаемые там предприниматели находятся - прямо байский бизнес. В микрорайоне невозможно спилить сухостой без разрешения, а здесь безнаказанно уничтожаются редкие виды деревьев. Такой колоссальный труд нужен, чтобы деревья как-то вырастить. Только пошли листочки, и их погубили. Просто очень жаль. Пусть хотя бы эти пресловутые большие машины запретят, а то носятся по всему парку по 7-8 человек, как угорелые. Понимаю, если маленькие машинки, - отчаивается Виктория.

По словам местной жительницы Виктории, арендодатели в парке «Акбота» сдают в прокат подросткам соизмеримые по размерам с полноценным автомобилем машины. Они беспредельно катаются на них по всей территории парка и уничтожили большинство кустарников, которые были высажены в 2021 году.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.Напомним, в марте из-за подобной езды в парке «Акбота» пострадали деревья.