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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:35

Просмотров: 592

Деревья продолжают ломать в парке Актау

На этот раз, как говорят горожане, пострадали зелёные насаждения, высаженные в прошлом году.

Фото предоставила Виктория
По словам местной жительницы Виктории, арендодатели в парке «Акбота» сдают в прокат подросткам соизмеримые по размерам с полноценным автомобилем машины. Они беспредельно катаются на них по всей территории парка и уничтожили большинство кустарников, которые были высажены в 2021 году.

Деревья продолжают ломать в парке Актау


- Какие-то неприкасаемые там предприниматели находятся - прямо байский бизнес. В микрорайоне невозможно спилить сухостой без разрешения, а здесь безнаказанно уничтожаются редкие виды деревьев. Такой колоссальный труд нужен, чтобы деревья как-то вырастить. Только пошли листочки, и их погубили. Просто очень жаль. Пусть хотя бы эти пресловутые большие машины запретят, а то носятся по всему парку по 7-8 человек, как угорелые. Понимаю, если маленькие машинки, - отчаивается Виктория.


Деревья продолжают ломать в парке Актау


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

Напомним, в марте из-за подобной езды в парке «Акбота» пострадали деревья.



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Комментарии ( 2 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 23:06
Причём тут сдача в аренду и предприниматели?
Самое простое решение - сделать ограду живых насаждений, чтобы к деревьям нельзя было подойти - вот вам и решение
 
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  • Кинст
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:36
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.


А что акимат? Акимат отпрыгнет! Скажет: Парк передали в доверительное управление! "Решение о передаче в доверительное управление парка акиматом города было принято в целях его обновления. Победителем в конце прошлого года было определено ТОО «Rent Service 2018». На доверительную компанию в соответствии с техническими требованиями возложено несколько обязанностей."
Вот, типа, теперь это их головная боль!
А акимату советую проверить у этих прокатчиков сроки аренды данной территории...Может их давно пора гнать оттуда?
 
 

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