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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 843

Березы покалечили в парке Актау

Из-за езды на игровых машинах и электрокарах в парке «Акбота» пострадали деревья.

Кадр видео
По словам местной жительницы Виктории, они со своей сестрой прошлым летом работали озеленителями в парке «Акбота». Вдоль парка были высажены 13 саженцев березы.

- По обеим сторонам тротуарные дорожки, и проехать нужно было именно там, где высажены деревья. Что это за люди! Зверье какое-то! Нужно что-то предпринимать, - досадует Виктория.


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

Напомним, ранее был представлен новый проект парка «Акбота».



Внимание! Видео содержит ненормативную лексику



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Комментарии ( 3 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:57
Такое вот 30... летнее наследие-сломать,спилить,сгнобить...
 
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Argallo (Посетители) Сегодня, 14:37
Вандалов конечно покарать надо, но кто додумался в нашем климате березы сажать? У нас даже стойкие к засухе деревья вымирают... Опять распил денег на бесполезное занятие.
 
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  • elek
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  • Purins
  • Ingul
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:25
Прокатчиков сначала на кол, а затем выселение за 101 километр где нибудь на заброшенной кошаре пусть катаются если не следят за своими клиентами.
 
 

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