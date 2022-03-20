Березы покалечили в парке Актау

- По обеим сторонам тротуарные дорожки, и проехать нужно было именно там, где высажены деревья. Что это за люди! Зверье какое-то! Нужно что-то предпринимать, - досадует Виктория.

По словам местной жительницы Виктории, они со своей сестрой прошлым летом работали озеленителями в парке «Акбота». Вдоль парка были высажены 13 саженцев березы.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.Напомним, ранее был представлен новый проект парка «Акбота».