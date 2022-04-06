Российские коллеги поддержали яхт-клуб в Актау

- Это морской мост международной дружбы между Казахстаном и Россией. Все парусные походы мы начинали из Актау. Какие замечательные регаты здесь проводились. Любой морской город гордится парусами, и ваш рейд всегда был визитной карточкой Актау. Сожалеем, что у вас практически перестала работать детская парусная школа. В былые годы наши воспитанники с огромным удовольствием занимались парусным спортом у вас на летних сборах. Возможно, что в глазах общественности яхт-клуб должен представлять из себя курортную зону, где каждый уголок «вылизан» и блестит на радость туристам. Увы, паруса белые лишь издали. Большая часть территории должна быть предназначена для обслуживания и подготовки яхт, которые, мы надеемся, ещё не раз покорят океаны, огибая земной шар. Мы гордимся знакомством и дружбой с вашими капитанами кругосветчиками, - поделился Валерий Прокопенко.

Клуб «Бриз», как отметил командор, это водные ворота в во внешний мир.Командор выразил надежду на мудрость наших чиновников в сохранении традиций Казахстанского паруса.К слову, Астраханский яхт-клуб основан 10 мая 1896 года.Как стало известно, завтра утром, 7 апреля, будет организован брифинг с участием заместителя акима города и директора яхт-клуба. Мероприятие пройдёт на территории яхт-клуба.Напомним, вокруг ситуации с яхт-клубом «Бриз» продолжаются разбирательства.