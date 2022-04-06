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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:34

Просмотров: 473

Российские коллеги поддержали яхт-клуб в Актау

Обеспокоенность в связи с непродлением аренды земельного участка яхт-клубу «Бриз» выразил командор Астраханского яхт-клуба Валерий Прокопенко.

Астраханский яхт-клуб. Фото из доступных источников
Клуб «Бриз», как отметил командор, это водные ворота в во внешний мир.

- Это морской мост международной дружбы между Казахстаном и Россией. Все парусные походы мы начинали из Актау. Какие замечательные регаты здесь проводились. Любой морской город гордится парусами, и ваш рейд всегда был визитной карточкой Актау. Сожалеем, что у вас практически перестала работать детская парусная школа. В былые годы наши воспитанники с огромным удовольствием занимались парусным спортом у вас на летних сборах. Возможно, что в глазах общественности яхт-клуб должен представлять из себя курортную зону, где каждый уголок «вылизан» и блестит на радость туристам. Увы, паруса белые лишь издали. Большая часть территории должна быть предназначена для обслуживания и подготовки яхт, которые, мы надеемся, ещё не раз покорят океаны, огибая земной шар. Мы гордимся знакомством и дружбой с вашими капитанами кругосветчиками, - поделился Валерий Прокопенко.


Российские коллеги поддержали яхт-клуб в Актау


Командор выразил надежду на мудрость наших чиновников в сохранении традиций Казахстанского паруса.

К слову, Астраханский яхт-клуб основан 10 мая 1896 года.

Как стало известно, завтра утром, 7 апреля, будет организован брифинг с участием заместителя акима города и директора яхт-клуба. Мероприятие пройдёт на территории яхт-клуба.

Напомним, вокруг ситуации с яхт-клубом «Бриз» продолжаются разбирательства.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 шевченко (Посетители) Сегодня, 21:53
Очень хорошо, что прозвучали слова о школе парусного спорта...
Это прекрасное вложение бюджетных средств в будущее Казахстана. Дети, занимающиеся этим видом спорта, плохими людьми не становятся! И по большей части, это, в перспективе, ещё и образованные люди и специалисты.
Благодарю авансом за государственный подход чиновников, которые будут стоять за развитием парусного спорта Республики. Ну и конечно флагман и главный образец это "Бриз". Надо поддержать!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 alixah (Посетители) Сегодня, 21:20
Походу кто-то глаз положил на кусок земли.
 
 

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