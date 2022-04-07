Военно-транспортные самолёты совершили посадку на автотрассе «Жанаозен-Бейнеу»

Посадка на участок автомобильной дороги «Жанаозен-Бейнеу»
Два самолёта С-295 Военно-воздушных сил с военнослужащими специальных подразделений на борту совершили посадку на аэродромный участок автомобильной дороги «Жанаозен-Бейнеу».
После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач.
Такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооружённых сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос.
Напомним, подразделения выполняют марши на полигоны. После отработки учебно-боевых задач военнослужащие вернутся в пункты постоянной дислокации. Учения проходят на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, Алматы и Шымкента.
После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач.
Такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооружённых сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос.
Напомним, подразделения выполняют марши на полигоны. После отработки учебно-боевых задач военнослужащие вернутся в пункты постоянной дислокации. Учения проходят на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, Алматы и Шымкента.