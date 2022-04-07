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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:07

Просмотров: 647

Военно-транспортные самолёты совершили посадку на автотрассе «Жанаозен-Бейнеу»

В рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс – 2022» организована переброска войск в Мангистаускую область военно-транспортной авиацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Посадка на участок автомобильной дороги «Жанаозен-Бейнеу»
Два самолёта С-295 Военно-воздушных сил с военнослужащими специальных подразделений на борту совершили посадку на аэродромный участок автомобильной дороги «Жанаозен-Бейнеу».

После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач.

Такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооружённых сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос.




Напомним, подразделения выполняют марши на полигоны. После отработки учебно-боевых задач военнослужащие вернутся в пункты постоянной дислокации. Учения проходят на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, Алматы и Шымкента.



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Комментарии ( 2 )

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montgomery (Посетители) Сегодня, 19:56
А что это за трасса такая, Жанаозен - Бейнеу?
 
-1
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:26
А!,ЧТО?!, в Узени с ново много бастующих собралось?!...Пора разгонять?...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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