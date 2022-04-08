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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:46

Просмотров: 556

В Актау создана примирительная комиссия по вопросу работников ТОО «West Recycling Company»

По итогам встречи в акимате области с коммунальщиками, которые пытались перекрыть дорогу, принято решение о создании примирительной комиссии. В ее состав вошли представители государственных органов и инициативная группа в количестве пяти человек из числа работников. Об этом сообщили в пресс-службе акима города Актау.

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В пресс-службе акима Актау сообщили, что с работниками встретились: заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров и заместитель акима города Алпысбай Таубаев.

По словам Алпысбая Таубаева, акиматом были проведены тендерные процедуры на санитарную очистку города, в ходе которых определен победитель. Им стала компания ТОО «West Recycling Company». Однако один из участников конкурса не согласился с итогами тендера и написал заявление о том, чтобы по нему провели проверку. В связи с этим уполномоченным органом государственного внутреннего аудита была организована проверка. В результате акимат города пока не смог заключить договор с компанией-победителем, из-за чего работникам не выплачена заработная плата за март.

- Рабочие требуют повышения заработной платы. Без подведения итогов конкурса, регистрации и заключения договора мы не можем предпринимать никаких действий. По итогам государственного внутреннего аудита будет ясно, как двигаться дальше. Было проведено собрание, также были приглашены представители государственного внутреннего аудита для разъяснения ситуации. Если конкурс по государственным закупкам будет признан состоявшимся, то мы заключим договор и выплатим соответствующие средства. Все вопросы будут решаться в порядке, установленном действующим законодательством. Мы предупредили работников об ответственности за совершение незаконных акций и призвали решать возникающие вопросы в правовом поле, путем конструктивного диалога, - сказал заместитель акима города.

В акимате отметили, что работы по санитарной очистке переданы в конкурентную среду. Ранее конкурс по государственным закупкам на санитарную очистку города проводился каждый год. В настоящее время, в связи с вступлением в силу нового закона, конкурс государственных закупок по санитарной очистке заключается на три года.

Напомним, рабочие коммунального предприятия перекрыли центральную дорогу, потребовав повысить им заработную плату с 90 до 120 тысяч тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:00
В Актау создана примирительная комиссия по вопросу работников ТОО «West Recycling Company».

Это ЧТО?!, новая компания и её работники топчаться на проезжей части дорог, и "усердно подметая", мешая движению авто, и иногда попадая под колёса авто...
А!?, ГДЕ ЖЕ!, кала жол дары?, или поменяли хозяина и название?...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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