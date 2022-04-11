Алик Айдарбаев ушёл с поста председателя правления «КазМунайГаза»

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Алик Айдарбаев, занимавший должность председателя правления АО НК «КазМунайГаз», покинул свой пост.
- Решением правления АО «Самрук-Қазына» Курмангазы Исказиев назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз». Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданому заявлению, - сообщается на сайте КМГ.
В этой должности Айдарбаев работал с 2018 года.
Будучи на посту председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Айдарбаев приезжал в Мангистау, чтобы встретиться с протестующими из Жанаозена. Безработные пожаловались ему на нехватку рабочих мест, а сотрудники коллективов - на низкие зарплаты, отсутствие социального пакета. Алик Айдарбаев в ответ протестующим сказал, что в регионе открыто 150 вакансий, однако полностью решить проблему с безработицей «КазМунайГаз» не в состоянии.
- Решением правления АО «Самрук-Қазына» Курмангазы Исказиев назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз». Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданому заявлению, - сообщается на сайте КМГ.
В этой должности Айдарбаев работал с 2018 года.
Будучи на посту председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Айдарбаев приезжал в Мангистау, чтобы встретиться с протестующими из Жанаозена. Безработные пожаловались ему на нехватку рабочих мест, а сотрудники коллективов - на низкие зарплаты, отсутствие социального пакета. Алик Айдарбаев в ответ протестующим сказал, что в регионе открыто 150 вакансий, однако полностью решить проблему с безработицей «КазМунайГаз» не в состоянии.