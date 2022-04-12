Без вести пропавшего 55-летнего жителя Мангистау нашли

Фото: gov.kz
Поиски Базарбая Чогданбаева приостановлены. Он пропал 7 апреля. Его нашли в селе Кызан живым и здоровым. Об этом сообщили родственники, объявившие о поисках.
Ранее в полиции сделали заявление по поводу участившихся фактов пропажи жителей Мангистау.
Стражи порядка отметили, что иногда исчезновение людей связано с семейными проблемами, и просят не поддаваться панике, ориентироваться на информацию из официальных источников.
На сегодня в списке без вести пропавших числятся Айдана Айтаева, Еламан Нуржанов. С 26-летней жительницей Бейнеуского района Айданой Айтаевой родственники потеряли связь 29 марта. Еламана Нуржанова ищут почти месяц. Он пропал после застолья в селе Атамекен Мунайлинского района.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону: 102.
Ранее в полиции сделали заявление по поводу участившихся фактов пропажи жителей Мангистау.
Стражи порядка отметили, что иногда исчезновение людей связано с семейными проблемами, и просят не поддаваться панике, ориентироваться на информацию из официальных источников.
На сегодня в списке без вести пропавших числятся Айдана Айтаева, Еламан Нуржанов. С 26-летней жительницей Бейнеуского района Айданой Айтаевой родственники потеряли связь 29 марта. Еламана Нуржанова ищут почти месяц. Он пропал после застолья в селе Атамекен Мунайлинского района.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону: 102.
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