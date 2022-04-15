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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 165

Детский конкурс «Бала дауысы» приглашает жителей Актау принять в нём участие

Национальный детский песенный конкурс «Бала дауысы» открывает седьмой сезон. Дистанционный отборочный этап проходит с 5 апреля по 15 мая. К участию приглашаются дети в возрасте от 8 до 12 лет из всех уголков Казахстана. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Фото организаторов конкурса
Все условия участия в кастинге размещены на сайте www.baladauysy.kz, где также уже открыт приём заявок. А 20 мая профессиональное жюри назовёт имена 17 юных исполнителей – по одному от каждого региона, которые начнут подготовку к финалу.

- С 1 июня по 1 октября для 17 финалистов будут организованы занятия по вокалу, хореографии, актёрскому мастерству, мастер-классы от известных деятелей культуры и искусства, фотосессии, съёмка в телевизионных роликах. Для жителей и гостей Алматы дети представят концертную программу в парке «Кок Тобе». Каждому финалисту будут сшиты и подарены имиджевые и сценические костюмы по индивидуальному дизайну, разработан видеоконтент, а отечественные композиторы напишут новые песни. Необходимо отметить, что все авторские композиции, создаваемые в рамках конкурса, размещены в свободном доступе на сайте конкурса, - рассказали организаторы конкурса.

Финал конкурса состоится 8 октября в в алматинском Дворце Республики.

- Дети подарят зрителям незабываемое шоу, на котором исполнят популярные казахстанские хиты в новой аранжировке в сопровождении музыкального бэнда под управлением Ильи Башкатова. Обладателю Гран-при «Бала дауысы» будет вручен Грант на обучение в одном из самых престижных музыкальных учебных заведений страны и приглашение в сказочную Лапландию! Дипломанты станут обладателями именных статуэток и ценных призов по 11 номинациям, получат поддержку в дальнейшем творческом развитии, - отметили организаторы конкурса.

Напомним, в 2020 году Армен Саакян из Актау стал обладателем гран-при V сезона национального детского песенного конкурса «Бала дауысы».



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