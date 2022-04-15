Детский конкурс «Бала дауысы» приглашает жителей Актау принять в нём участие

Фото организаторов конкурса
Все условия участия в кастинге размещены на сайте www.baladauysy.kz, где также уже открыт приём заявок. А 20 мая профессиональное жюри назовёт имена 17 юных исполнителей – по одному от каждого региона, которые начнут подготовку к финалу.
- С 1 июня по 1 октября для 17 финалистов будут организованы занятия по вокалу, хореографии, актёрскому мастерству, мастер-классы от известных деятелей культуры и искусства, фотосессии, съёмка в телевизионных роликах. Для жителей и гостей Алматы дети представят концертную программу в парке «Кок Тобе». Каждому финалисту будут сшиты и подарены имиджевые и сценические костюмы по индивидуальному дизайну, разработан видеоконтент, а отечественные композиторы напишут новые песни. Необходимо отметить, что все авторские композиции, создаваемые в рамках конкурса, размещены в свободном доступе на сайте конкурса, - рассказали организаторы конкурса.
Финал конкурса состоится 8 октября в в алматинском Дворце Республики.
- Дети подарят зрителям незабываемое шоу, на котором исполнят популярные казахстанские хиты в новой аранжировке в сопровождении музыкального бэнда под управлением Ильи Башкатова. Обладателю Гран-при «Бала дауысы» будет вручен Грант на обучение в одном из самых престижных музыкальных учебных заведений страны и приглашение в сказочную Лапландию! Дипломанты станут обладателями именных статуэток и ценных призов по 11 номинациям, получат поддержку в дальнейшем творческом развитии, - отметили организаторы конкурса.
Напомним, в 2020 году Армен Саакян из Актау стал обладателем гран-при V сезона национального детского песенного конкурса «Бала дауысы».
- С 1 июня по 1 октября для 17 финалистов будут организованы занятия по вокалу, хореографии, актёрскому мастерству, мастер-классы от известных деятелей культуры и искусства, фотосессии, съёмка в телевизионных роликах. Для жителей и гостей Алматы дети представят концертную программу в парке «Кок Тобе». Каждому финалисту будут сшиты и подарены имиджевые и сценические костюмы по индивидуальному дизайну, разработан видеоконтент, а отечественные композиторы напишут новые песни. Необходимо отметить, что все авторские композиции, создаваемые в рамках конкурса, размещены в свободном доступе на сайте конкурса, - рассказали организаторы конкурса.
Финал конкурса состоится 8 октября в в алматинском Дворце Республики.
- Дети подарят зрителям незабываемое шоу, на котором исполнят популярные казахстанские хиты в новой аранжировке в сопровождении музыкального бэнда под управлением Ильи Башкатова. Обладателю Гран-при «Бала дауысы» будет вручен Грант на обучение в одном из самых престижных музыкальных учебных заведений страны и приглашение в сказочную Лапландию! Дипломанты станут обладателями именных статуэток и ценных призов по 11 номинациям, получат поддержку в дальнейшем творческом развитии, - отметили организаторы конкурса.
Напомним, в 2020 году Армен Саакян из Актау стал обладателем гран-при V сезона национального детского песенного конкурса «Бала дауысы».
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