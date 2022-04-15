На дороге между 16 и 17 микрорайонами Актау по просьбе горожан делают разворот

Фото жителя Актау Азамата Сарсенбаева
В акимате Актау сообщили, что на дороге в 16 микрорайоне начались ремонтные работы.
- По просьбе граждан будет сделан разворот на середине автомобильной дороги, ведущей между 16, 17 и 19 микрорайонами, - сообщили в акимате города.
Напомним, житель Актау пожаловался на то, что на перекрёстке между 16, 17, 19 микрорайонами длинные пробки. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что избежать пробок можно.
- По просьбе граждан будет сделан разворот на середине автомобильной дороги, ведущей между 16, 17 и 19 микрорайонами, - сообщили в акимате города.
Напомним, житель Актау пожаловался на то, что на перекрёстке между 16, 17, 19 микрорайонами длинные пробки. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что избежать пробок можно.