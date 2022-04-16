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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:22

Просмотров: 268

Многострадальный шлагбаум: действия хулиганов попали на камеру в Актау

Хулиганов сняла камера наружного наблюдения.

Кадр видео
По словам жильцов дома №11 в 32Б микрорайоне, в ночь на 16 апреля около 02:00 у шлабаума появились трое неизвестных молодых людей. Они сначала с усилием подняли устройство, а затем опустили его.

Жильцы дома сразу обратились в полицию. Сотрудники приехали и сняли отпечатки.

- Хулиганы пришли целенаправленно сломать наш шлагбаум. Это переходит все рамки. Они должны понести наказание, - негодуют жители высотки.


Люди связались с компанией по обслуживанию шлагбаума. Специалисты уже отремонтировали его.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, подобная ситуация с этим же шлагбаумом произошла два года назад. Правда, мужчина в тот раз силой поднял шлагбаум для проезда автомобиля. Жильцам пришлось восстанавливать его за свои средства. Мужчину, по их словам, нашла позже полиция. Был суд. Ему вменили штраф.




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