Многострадальный шлагбаум: действия хулиганов попали на камеру в Актау

Кадр видео
По словам жильцов дома №11 в 32Б микрорайоне, в ночь на 16 апреля около 02:00 у шлабаума появились трое неизвестных молодых людей. Они сначала с усилием подняли устройство, а затем опустили его.
Жильцы дома сразу обратились в полицию. Сотрудники приехали и сняли отпечатки.
Люди связались с компанией по обслуживанию шлагбаума. Специалисты уже отремонтировали его.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, подобная ситуация с этим же шлагбаумом произошла два года назад. Правда, мужчина в тот раз силой поднял шлагбаум для проезда автомобиля. Жильцам пришлось восстанавливать его за свои средства. Мужчину, по их словам, нашла позже полиция. Был суд. Ему вменили штраф.
Жильцы дома сразу обратились в полицию. Сотрудники приехали и сняли отпечатки.
- Хулиганы пришли целенаправленно сломать наш шлагбаум. Это переходит все рамки. Они должны понести наказание, - негодуют жители высотки.
Люди связались с компанией по обслуживанию шлагбаума. Специалисты уже отремонтировали его.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, подобная ситуация с этим же шлагбаумом произошла два года назад. Правда, мужчина в тот раз силой поднял шлагбаум для проезда автомобиля. Жильцам пришлось восстанавливать его за свои средства. Мужчину, по их словам, нашла позже полиция. Был суд. Ему вменили штраф.
Оставьте свой комментарий первым.