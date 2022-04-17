Пешим ходом до Актау: пенсинера-путешественника встретили в Кызылординской области

72-летний Сарсенбай Котырашов. Кадр видео
После начала пешего путешествия по стране 72-летнего Сарсенбая Котырашова застали в Кызылординской области.
На вопрос, где он будет ночевать, пожилой путешественник ответил, что он соорудит палатку, поспит и двинется дальше.
По его маршруту Актау является конечной точкой. Как сказал Сарсенбай Котырашов, завершить намеченный маршрут он планирует до наступления холодов, а именно в ноябре этого года. В том случае, если он не успеет, то из этой точки, куда он дойдет, продолжит путешествие с наступлением весны.
Напомним, свой пеший путь он начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области.
На вопрос, где он будет ночевать, пожилой путешественник ответил, что он соорудит палатку, поспит и двинется дальше.
По его маршруту Актау является конечной точкой. Как сказал Сарсенбай Котырашов, завершить намеченный маршрут он планирует до наступления холодов, а именно в ноябре этого года. В том случае, если он не успеет, то из этой точки, куда он дойдет, продолжит путешествие с наступлением весны.
Напомним, свой пеший путь он начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области.
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