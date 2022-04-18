«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Апреля
+16...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.85 KZT
  • €1 = 485.43 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 844

Власти Актау рассматривают возможность проведения шествия «Бессмертный полк» в онлайн режиме

Ввиду отсутствия проведения военного парада в этом году чиновники предложили провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн режиме для удобства всех желающих. Об этом сообщили в актауском отделе внутренней политики и развития языков.

Иллюстративное фото из открытых источников
Актауский отдел внутренней политики и развития языков сообщает, что окончательного решения о дате, времени и месте проведения акции памяти «Бессмертный полк» не было принято.

- От координаторов акции «Бессмертный полк» поступило предложение о проведении шествия в городе Актау. Однако окончательного решения о дате, времени и месте проведения не было принято. Ввиду отсутствия проведения военного парада в этом году организаторам акции «Бессмертный полк» было предложено провести мероприятие в онлайн режиме для удобства всех желающих, - сообщили в отделе внутренней политики и развития языков.

Ранее стало известно, что в Актау отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» из-за возможных провокаций.


 

Нужно ли проводить "Бессмертный полк" в Актау?


1 Обязательно нужно, это память о наших дедах - 26 (96,3%)

2 Нет, пора забыть - 0 (0%)

3 Лучше провести онлайн - 0 (0%)

4 Мне все равно - 1 (3,7%)



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:56
какой онлайн режим? какие провокаторы? кому этот марш в память наших дедов навредит?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Apmaxa
  • синдбад
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 18:31
Шли в опу эти провокаторы. Я лично пройду с портретами дедов и возложу цветы на вечном огне.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Beluy (Посетители) Сегодня, 18:26
Ermyndo, от тех кто угрожал организатору
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Toryn
  • ММА
  • Око
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:31
из-за возможных провокаций.

каких еще провокаций и от кого?

АХТУНГ!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика