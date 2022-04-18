Власти Актау рассматривают возможность проведения шествия «Бессмертный полк» в онлайн режиме

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Актауский отдел внутренней политики и развития языков сообщает, что окончательного решения о дате, времени и месте проведения акции памяти «Бессмертный полк» не было принято.
- От координаторов акции «Бессмертный полк» поступило предложение о проведении шествия в городе Актау. Однако окончательного решения о дате, времени и месте проведения не было принято. Ввиду отсутствия проведения военного парада в этом году организаторам акции «Бессмертный полк» было предложено провести мероприятие в онлайн режиме для удобства всех желающих, - сообщили в отделе внутренней политики и развития языков.
Ранее стало известно, что в Актау отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» из-за возможных провокаций.
- От координаторов акции «Бессмертный полк» поступило предложение о проведении шествия в городе Актау. Однако окончательного решения о дате, времени и месте проведения не было принято. Ввиду отсутствия проведения военного парада в этом году организаторам акции «Бессмертный полк» было предложено провести мероприятие в онлайн режиме для удобства всех желающих, - сообщили в отделе внутренней политики и развития языков.
Ранее стало известно, что в Актау отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» из-за возможных провокаций.