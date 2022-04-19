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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:05

Просмотров: 188

В Мангистауском областном маслихате назвали причины отказа утверждения нового состава общественного совета

Секретарь Мангистауского областного маслихата Нури Тумышев прокомментировал видеообращение к президенту кандидатов в состав общественного совета Мангистау, которые жаловались на то, что совет не могут утвердить.

Кадр видео
Нури Тумышев назвал причины отказа от утверждения нового состава общественного совета Мангистау. По его словам, одной из главных причин является то, что один из кандидатов пытался войти в региональный состав общественного совета, являясь при этом членом общественного совета Мунайлинского района, а это запрещено законом.

- Это нарушение законодательства. Если бы маслихат принял это решение, то оно было бы обжаловано прокуратурой. Сейчас на основе конкурса формируется новая рабочая группа для подбора кандидатов. Потом уже начнётся приём в общественный совет. На сегодняшний день в регионе нет действующего совета, а полномочия старого состава закончились, - сказал Нури Тумышев.

Нури Тумышев отметил, что тот самый Нурлан Кульбаев, который был включен в состав общественного совета Мунайлинского района, попал в районный совет 5 марта 2022. Он прошёл конкурс, и его кандидатуру утвердили. Лишь только после этого мужчина сдал документы в областной маслихат, где также прош6ел конкурс и был вынесен рабочей группой на утверждение, как кандидат.

- Но один человек не имеет право состоять в районном и областном составе общественного совета, - сказал председатель Мангистауского областного филиала партии «Акжол» Жанбырбай Матаев.

Нури Тумышев рассказал, что формирование общественного совета в области лежит на специальной рабочей группе.

- Рабочая группа должна была выбирать именно тех кандидатов, которые отвечают всем требованиям совета. Эти люди должны быть узнаваемы в обществе, они должны иметь правильные этические нормы. Вполне возможно, что после объявления нового состава общественного совета в него войдут кандидаты, не прошедшие в первый раз, какие-то изменения будут, но небольшие, - говорит Нури Тумышев.

При этом один из общественных деятелей области, правозащитник Мухтар Умбетов выразил другое мнение. Он считает, что от членов этого совета нет толку, и он вообще не нужен региону.

- Основная масса кандидатов - это представители бизнеса, разных предприятий. Зачем вообще такой совет? У них есть региональная палата предпринимателей, которая лоббирует их интересы. Кто им мешает работать и решать проблемы там. Я считаю, что они просто ищут лазейку, чтобы быть поближе к государственным органам и акимам, чтобы лоббировать свои коммерческие интересы. В списках есть бизнесмены, которые сами 100 раз нарушали трудовые права людей. Кандидаты в этот совет должны, в первую очередь, защищать общественные интересы населения, а как они могут защищать их, если в свое время сами нарушали закон. Я вообще против создания общественного совета, он дублирует маслихат, и при этом не имеет никаких полномочий, - заключил Мухтар Умбетов.

Ранее кандидаты в состав общественного совета записали видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву.



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Комментарии ( 1 )

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Aktobe (Посетители) Сегодня, 09:17
Общественный совет должен (а может и обязан) предоставить отчёт о проделанной работе за прошлый год, и тогда будет понятно, чем они занимаются.
 
 

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