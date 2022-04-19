В Мангистауском областном маслихате назвали причины отказа утверждения нового состава общественного совета

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Нури Тумышев назвал причины отказа от утверждения нового состава общественного совета Мангистау. По его словам, одной из главных причин является то, что один из кандидатов пытался войти в региональный состав общественного совета, являясь при этом членом общественного совета Мунайлинского района, а это запрещено законом.
- Это нарушение законодательства. Если бы маслихат принял это решение, то оно было бы обжаловано прокуратурой. Сейчас на основе конкурса формируется новая рабочая группа для подбора кандидатов. Потом уже начнётся приём в общественный совет. На сегодняшний день в регионе нет действующего совета, а полномочия старого состава закончились, - сказал Нури Тумышев.
Нури Тумышев отметил, что тот самый Нурлан Кульбаев, который был включен в состав общественного совета Мунайлинского района, попал в районный совет 5 марта 2022. Он прошёл конкурс, и его кандидатуру утвердили. Лишь только после этого мужчина сдал документы в областной маслихат, где также прош6ел конкурс и был вынесен рабочей группой на утверждение, как кандидат.
- Но один человек не имеет право состоять в районном и областном составе общественного совета, - сказал председатель Мангистауского областного филиала партии «Акжол» Жанбырбай Матаев.
Нури Тумышев рассказал, что формирование общественного совета в области лежит на специальной рабочей группе.
- Рабочая группа должна была выбирать именно тех кандидатов, которые отвечают всем требованиям совета. Эти люди должны быть узнаваемы в обществе, они должны иметь правильные этические нормы. Вполне возможно, что после объявления нового состава общественного совета в него войдут кандидаты, не прошедшие в первый раз, какие-то изменения будут, но небольшие, - говорит Нури Тумышев.
При этом один из общественных деятелей области, правозащитник Мухтар Умбетов выразил другое мнение. Он считает, что от членов этого совета нет толку, и он вообще не нужен региону.
- Основная масса кандидатов - это представители бизнеса, разных предприятий. Зачем вообще такой совет? У них есть региональная палата предпринимателей, которая лоббирует их интересы. Кто им мешает работать и решать проблемы там. Я считаю, что они просто ищут лазейку, чтобы быть поближе к государственным органам и акимам, чтобы лоббировать свои коммерческие интересы. В списках есть бизнесмены, которые сами 100 раз нарушали трудовые права людей. Кандидаты в этот совет должны, в первую очередь, защищать общественные интересы населения, а как они могут защищать их, если в свое время сами нарушали закон. Я вообще против создания общественного совета, он дублирует маслихат, и при этом не имеет никаких полномочий, - заключил Мухтар Умбетов.
Ранее кандидаты в состав общественного совета записали видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву.
- Это нарушение законодательства. Если бы маслихат принял это решение, то оно было бы обжаловано прокуратурой. Сейчас на основе конкурса формируется новая рабочая группа для подбора кандидатов. Потом уже начнётся приём в общественный совет. На сегодняшний день в регионе нет действующего совета, а полномочия старого состава закончились, - сказал Нури Тумышев.
Нури Тумышев отметил, что тот самый Нурлан Кульбаев, который был включен в состав общественного совета Мунайлинского района, попал в районный совет 5 марта 2022. Он прошёл конкурс, и его кандидатуру утвердили. Лишь только после этого мужчина сдал документы в областной маслихат, где также прош6ел конкурс и был вынесен рабочей группой на утверждение, как кандидат.
- Но один человек не имеет право состоять в районном и областном составе общественного совета, - сказал председатель Мангистауского областного филиала партии «Акжол» Жанбырбай Матаев.
Нури Тумышев рассказал, что формирование общественного совета в области лежит на специальной рабочей группе.
- Рабочая группа должна была выбирать именно тех кандидатов, которые отвечают всем требованиям совета. Эти люди должны быть узнаваемы в обществе, они должны иметь правильные этические нормы. Вполне возможно, что после объявления нового состава общественного совета в него войдут кандидаты, не прошедшие в первый раз, какие-то изменения будут, но небольшие, - говорит Нури Тумышев.
При этом один из общественных деятелей области, правозащитник Мухтар Умбетов выразил другое мнение. Он считает, что от членов этого совета нет толку, и он вообще не нужен региону.
- Основная масса кандидатов - это представители бизнеса, разных предприятий. Зачем вообще такой совет? У них есть региональная палата предпринимателей, которая лоббирует их интересы. Кто им мешает работать и решать проблемы там. Я считаю, что они просто ищут лазейку, чтобы быть поближе к государственным органам и акимам, чтобы лоббировать свои коммерческие интересы. В списках есть бизнесмены, которые сами 100 раз нарушали трудовые права людей. Кандидаты в этот совет должны, в первую очередь, защищать общественные интересы населения, а как они могут защищать их, если в свое время сами нарушали закон. Я вообще против создания общественного совета, он дублирует маслихат, и при этом не имеет никаких полномочий, - заключил Мухтар Умбетов.
Ранее кандидаты в состав общественного совета записали видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву.