Сельчане Мангистау обвиняют бродячих собак в гибели домашнего скота

Кадр с видеоролика
На кадрах видео мужчина заходит в загон, где на земле лежат погибшие животные. На видео также попали несколько собак, которые успели перепрыгнуть через ограждение загона.
Ранее сообщалось о том, что в Мангистау больше не будут убивать бродячих кошек и собак. Теперь бродячих животных будут отлавливать, а затем сдавать в специальные приюты, которые планируют построить в ближайшем времени. Такое решение связано с введением нового закона «Об ответственном обращении с животными».
Ранее сообщалось о том, что в Мангистау больше не будут убивать бродячих кошек и собак. Теперь бродячих животных будут отлавливать, а затем сдавать в специальные приюты, которые планируют построить в ближайшем времени. Такое решение связано с введением нового закона «Об ответственном обращении с животными».