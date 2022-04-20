На бродячих собак жалуются жители пригорода Актау

- Однако, ввиду многочисленных обращений жителей района, которые подвергаются нападению бродячих собак, производится отлов бродячих животных с помещением их во временный питомник. Вся информация от жителей передается в ветеринарную станцию, - пояснил аким.

Жители Мунайлинского района не раз сообщали, что становились свидетелями того, как собаки нападают на детей, особенно в вечернее время. Бездомные четвероногие сбиваются в стаи, что представляет еще большую опасность.Как сообщили в центре общественных коммуникаций региона, в селе Баскудык Мунайлинского района ведется работа по отлову бродячих собак.В частности, в сельскую администрацию Баскудык поступило обращение от местного жителя. По его словам, бродячие собаки покусали ребенка, а также растерзали несколько овец в сарае. Услышав шорох и лай, мужчина выскочил во двор, прогнать псов удалось только с помощью громких криков.На бездомных бродячих собак в социальных сетях жалуются жители сел Сайн Шапагатов и Акшукур Тупкараганского района, а также села Жетыбай Каракиянского района. Сельчане говорят, что собаки раскапывают могилы.Как сообщил аким Баскудыкского сельского округа Жамбыл Курманов, с марта этого года действует закон о гуманном отношении к животным. Отстрел и умерщвление животных другими способами вне закона.Он заметил, что закон о гуманном отношении к животным не применяется в случае, если животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, другим животным, а также общественному порядку.Напомним, житель села Бейнеу опубликовал в Сети видео с убитыми домашними животными. По его словам, на скотину напали бродячие собаки.