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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:39

Просмотров: 272

На бродячих собак жалуются жители пригорода Актау

В редакцию от жителей регулярно поступают жалобы на бродячих собак в Мунайлинском районе. Ситуацию прокомментировали чиновники.

Кадр видео
Жители Мунайлинского района не раз сообщали, что становились свидетелями того, как собаки нападают на детей, особенно в вечернее время. Бездомные четвероногие сбиваются в стаи, что представляет еще большую опасность.



Как сообщили в центре общественных коммуникаций региона, в селе Баскудык Мунайлинского района ведется работа по отлову бродячих собак.

В частности, в сельскую администрацию Баскудык поступило обращение от местного жителя. По его словам, бродячие собаки покусали ребенка, а также растерзали несколько овец в сарае. Услышав шорох и лай, мужчина выскочил во двор, прогнать псов удалось только с помощью громких криков.

На бездомных бродячих собак в социальных сетях жалуются жители сел Сайн Шапагатов и Акшукур Тупкараганского района, а также села Жетыбай Каракиянского района. Сельчане говорят, что собаки раскапывают могилы.

Как сообщил аким Баскудыкского сельского округа Жамбыл Курманов, с марта этого года действует закон о гуманном отношении к животным. Отстрел и умерщвление животных другими способами вне закона.

- Однако, ввиду многочисленных обращений жителей района, которые подвергаются нападению бродячих собак, производится отлов бродячих животных с помещением их во временный питомник. Вся информация от жителей передается в ветеринарную станцию, - пояснил аким.




Он заметил, что закон о гуманном отношении к животным не применяется в случае, если животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, другим животным, а также общественному порядку.

Напомним, житель села Бейнеу опубликовал в Сети видео с убитыми домашними животными. По его словам, на скотину напали бродячие собаки.

Видео предоставили жители Мунайлинского района



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Комментарии ( 1 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 21:53
Всех защитников животных отправить на отлов собак.
 
 

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