Поиски рыбаков в акватории Актау прекращены

Фото пресс-службы ДЧС Мангистау
Поиски якобы пропавших рыбаков завершены 21 апреля.
- В данное время поисково-спасательные работы завершены в связи с тем, что информация о пропавших рыбаках не подтвердилась. Заявлений о пропавших родных на пульт спасателей и полицейских региона не поступало, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Напомним, информация о предположительно пропавших рыбаках поступила спасателям от гулявших по побережью жителей города. К поискам приступили 13 спасателей, два малых сторожевых корабля «Алматы-303» и «Тараз-306», а также 19 военнослужащих.
- В данное время поисково-спасательные работы завершены в связи с тем, что информация о пропавших рыбаках не подтвердилась. Заявлений о пропавших родных на пульт спасателей и полицейских региона не поступало, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Напомним, информация о предположительно пропавших рыбаках поступила спасателям от гулявших по побережью жителей города. К поискам приступили 13 спасателей, два малых сторожевых корабля «Алматы-303» и «Тараз-306», а также 19 военнослужащих.