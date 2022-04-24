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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 440

Недовольство военнообязанных выплатами на учениях в Мангистау прокомментировали в Минобороны

Ситуацию касательно выплат участвовавшим в учении военнообязанным объяснили в Министерстве обороны.

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С 4 по 16 апреля в Казахстане прошло комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс-2022». Для участия в воинских сборах были призваны военнообязанные из девяти областей.

В соответствии с постановлением акима Мангистауской области от 1 апреля 2022 года №48 «О призыве военнообязанных на воинские сборы» в бригаду территориальной обороны было призвано 100 человек.

Обеспечение военнообязанных военной формой одежды и питанием во время сборов, медицинское обеспечение осуществлялось местными исполнительными органами.

- На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Местными исполнительными органами им выплачивается средняя заработная плата за счет государства, а неработающим - минимальная заработная плата, - ответили в ведомстве.


Напомним, участники военных учений Мангистау заявили об обмане со стороны военкомата и отказе выплатить им зарплату в полном объеме.






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