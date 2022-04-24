Недовольство военнообязанных выплатами на учениях в Мангистау прокомментировали в Минобороны

- На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Местными исполнительными органами им выплачивается средняя заработная плата за счет государства, а неработающим - минимальная заработная плата, - ответили в ведомстве.

С 4 по 16 апреля в Казахстане прошло комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс-2022». Для участия в воинских сборах были призваны военнообязанные из девяти областей.В соответствии с постановлением акима Мангистауской области от 1 апреля 2022 года №48 «О призыве военнообязанных на воинские сборы» в бригаду территориальной обороны было призвано 100 человек.Обеспечение военнообязанных военной формой одежды и питанием во время сборов, медицинское обеспечение осуществлялось местными исполнительными органами.Напомним, участники военных учений Мангистау заявили об обмане со стороны военкомата и отказе выплатить им зарплату в полном объеме.