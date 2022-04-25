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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 1116

Требования работников ТОО «БатысГеофизСервис» руководство предприятия назвали необоснованными

Как утверждают руководители ТОО «БатысГеофизСервис», с августа месяца 2021 года по март месяц 2022 года в компании трижды поднимали заработную плату работникам. Требование сотрудников поднять им зарплату в два раза на предприятии назвали необоснованным.

Кадр с видеоролика
ТОО «БатысГеофизСервис» выступило с заявлением по поводу обращения геофизиков, потребовавших повышения заработной платы.

- В ходе работы согласительной комиссии и арбитражного спора работодатели предложили повышение заработной платы с учетом своих финансовых возможностей, с данным предложением были согласны представители трудовой инспекции. Однако работники не согласились с данным предложением, были категоричны в своих требованиях, готовы на конфронтацию, - сообщается в заявлении компании.

Также отмечается, что ТОО «БатысГеофизСервис» является сервисным предприятием, и зарплата сотрудников полностью зависит от выполненного объема работ.

- Стоит отметить, что ТОО «БатысГеофизСервис» с августа месяца 2021 года по март месяц 2022 года трижды поднимало заработную плату работникам. На основании изложенного, считаем требование работников ТОО «БатысГеофизСервис» необоснованными и незаконными, - добавили в компании.

Напомни, 23 апреля сообщалось, что несколько десятков сотрудников ТОО «БатысГеофизСервис» обратились к главе республики Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Айбеку Косуакову.

Рабочие бастовали у офиса компании. Причина тому - низкая заработная плата.

Главное требование, которое выдвигали геофизики - увеличение зарплаты на 100 процентов. По их словам, 24 марта они подавали иск в суд на работодателя, но их требование так и не было удовлетворено. В этой связи они обратились за помощью к властям.



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
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  • синдбад
  • Око
 Ирон (Посетители) Сегодня, 17:33
Опубликуйте их скромные зарплаты.пусть все это знают.там походу жирики опубликуйте и всех бастуюших дайте нам цифры
 
 

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