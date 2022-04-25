Требования работников ТОО «БатысГеофизСервис» руководство предприятия назвали необоснованными

Кадр с видеоролика
ТОО «БатысГеофизСервис» выступило с заявлением по поводу обращения геофизиков, потребовавших повышения заработной платы.
- В ходе работы согласительной комиссии и арбитражного спора работодатели предложили повышение заработной платы с учетом своих финансовых возможностей, с данным предложением были согласны представители трудовой инспекции. Однако работники не согласились с данным предложением, были категоричны в своих требованиях, готовы на конфронтацию, - сообщается в заявлении компании.
Также отмечается, что ТОО «БатысГеофизСервис» является сервисным предприятием, и зарплата сотрудников полностью зависит от выполненного объема работ.
- Стоит отметить, что ТОО «БатысГеофизСервис» с августа месяца 2021 года по март месяц 2022 года трижды поднимало заработную плату работникам. На основании изложенного, считаем требование работников ТОО «БатысГеофизСервис» необоснованными и незаконными, - добавили в компании.
Напомни, 23 апреля сообщалось, что несколько десятков сотрудников ТОО «БатысГеофизСервис» обратились к главе республики Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Айбеку Косуакову.
Рабочие бастовали у офиса компании. Причина тому - низкая заработная плата.
Главное требование, которое выдвигали геофизики - увеличение зарплаты на 100 процентов. По их словам, 24 марта они подавали иск в суд на работодателя, но их требование так и не было удовлетворено. В этой связи они обратились за помощью к властям.
- В ходе работы согласительной комиссии и арбитражного спора работодатели предложили повышение заработной платы с учетом своих финансовых возможностей, с данным предложением были согласны представители трудовой инспекции. Однако работники не согласились с данным предложением, были категоричны в своих требованиях, готовы на конфронтацию, - сообщается в заявлении компании.
Также отмечается, что ТОО «БатысГеофизСервис» является сервисным предприятием, и зарплата сотрудников полностью зависит от выполненного объема работ.
- Стоит отметить, что ТОО «БатысГеофизСервис» с августа месяца 2021 года по март месяц 2022 года трижды поднимало заработную плату работникам. На основании изложенного, считаем требование работников ТОО «БатысГеофизСервис» необоснованными и незаконными, - добавили в компании.
Напомни, 23 апреля сообщалось, что несколько десятков сотрудников ТОО «БатысГеофизСервис» обратились к главе республики Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Айбеку Косуакову.
Рабочие бастовали у офиса компании. Причина тому - низкая заработная плата.
Главное требование, которое выдвигали геофизики - увеличение зарплаты на 100 процентов. По их словам, 24 марта они подавали иск в суд на работодателя, но их требование так и не было удовлетворено. В этой связи они обратились за помощью к властям.