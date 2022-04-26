Чиновники опровергли информацию о строительстве в Актау стадиона на 15 000 зрителей

Фото из архива Lada.kz
На данный момент, как информируют чиновники, идёт процедура выбора потенциальных проектов - футбольного стадиона без беговых дорожек.
Планируемая максимальная вместимость - не более 8000 зрителей.
Стадион будет соответствовать всем международным стандартам.
Окончательная стоимость проекта ещё не определена.
Ранее сообщалось, что власти города уже выделили место для нового объекта в одном из новых микрорайонов.
Планируемая максимальная вместимость - не более 8000 зрителей.
Стадион будет соответствовать всем международным стандартам.
Окончательная стоимость проекта ещё не определена.
Ранее сообщалось, что власти города уже выделили место для нового объекта в одном из новых микрорайонов.
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