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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

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На несколько дней в Актау привозили волос Пророка Мухаммеда

Специально для обряда вызова дождя «Тасаттык» в Актау на несколько дней был передан волос Пророка Мухаммеда. Об этом рассказал представитель духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области, главный имам областной мечети Бекет-Ата Ануар Елжанов.

Фото Ануара Елжанова
Ануар Елжанов рассказал, что священная реликвия Пророка Мухаммеда была доставлена в Актау 22 апреля специально для обряда «Тасаттык».

Реликвия помещена в специальную капсулу.


На несколько дней в Актау привозили волос Пророка Мухаммеда


- Мусульманская реликвия к нам прибыла из Шымкента, и после проведения обряда «Тасаттык», на следующий же день, увезли обратно. Почитаемая мусульманами реликвия находится в частных руках, она принадлежит жителю Шымкента, который в дар получил её от узбекских исламских учёных, - рассказал Ануар Елжанов.

Уникальная возможность лицезреть реликвию выпала не всем жителям города, но Ануар Елжанов заверил, что обязательно её ещё раз привезут в Актау, и желающие смогут прикоснуться к мусульманской святыне.

Напомним, 24 апреля обряд вызова дождя провели на набережной Актау.




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