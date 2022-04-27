На несколько дней в Актау привозили волос Пророка Мухаммеда

Фото Ануара Елжанова
Ануар Елжанов рассказал, что священная реликвия Пророка Мухаммеда была доставлена в Актау 22 апреля специально для обряда «Тасаттык».
- Мусульманская реликвия к нам прибыла из Шымкента, и после проведения обряда «Тасаттык», на следующий же день, увезли обратно. Почитаемая мусульманами реликвия находится в частных руках, она принадлежит жителю Шымкента, который в дар получил её от узбекских исламских учёных, - рассказал Ануар Елжанов.
Уникальная возможность лицезреть реликвию выпала не всем жителям города, но Ануар Елжанов заверил, что обязательно её ещё раз привезут в Актау, и желающие смогут прикоснуться к мусульманской святыне.
Напомним, 24 апреля обряд вызова дождя провели на набережной Актау.
Реликвия помещена в специальную капсулу.
- Мусульманская реликвия к нам прибыла из Шымкента, и после проведения обряда «Тасаттык», на следующий же день, увезли обратно. Почитаемая мусульманами реликвия находится в частных руках, она принадлежит жителю Шымкента, который в дар получил её от узбекских исламских учёных, - рассказал Ануар Елжанов.
Уникальная возможность лицезреть реликвию выпала не всем жителям города, но Ануар Елжанов заверил, что обязательно её ещё раз привезут в Актау, и желающие смогут прикоснуться к мусульманской святыне.
Напомним, 24 апреля обряд вызова дождя провели на набережной Актау.
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